Gợi ý đáp án môn tiếng Anh thi vào lớp 10 năm 2025 của TPHCM

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026 của TPHCM diễn ra trong hai ngày 6 và 7/6. Kỳ thi năm nay, TPHCM có hơn 76.000 thí sinh đăng ký dự thi tại 142 hội đồng thi.

Trong hai ngày 6 và 7/6, thí sinh làm bài thi 3 môn toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Bài thi toán và ngữ văn có thời gian làm bài 120 phút. Bài thi ngoại ngữ có thời gian làm bài 90 phút.

Thí sinh thi vào trường chuyên, lớp tích hợp sẽ thi thêm môn chuyên hoặc tích hợp tương ứng. Thời gian làm bài thi môn chuyên hoặc tích hợp là 150 phút.

Sáng 6/6, các em học sinh đã thi môn ngữ văn, chiều cùng ngày thi môn ngoại ngữ. Sáng 7/6, các em thi môn toán.

Dưới đây là đề thi và gợi ý đáp án môn tiếng Anh thi vào lớp 10 của TPHCM năm 2025:

Gợi ý đáp án như sau:

37. down on the way to the beach.

38. catches the first metro, he will be late for the conference.

39. written to her grandparents since last April.

40. awful weather that we couldn’t go picnicking as planned.