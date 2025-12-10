Giáo viên phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học khi xét thăng hạng?

Giáo viên cần có khả năng sử dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ trong hoạt động nghề nghiệp và theo yêu cầu vị trí việc làm (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Câu hỏi này xuất phát từ những yêu cầu khác nhau giữa các địa phương, cơ sở giáo dục khiến giáo viên lo lắng về quy định áp dụng không thống nhất.

Trước đó, vào tháng 5, nhiều giáo viên tại tỉnh Hà Nam (cũ) bức xúc khi Sở GD&ĐT địa phương yêu cầu chứng chỉ tin học, ngoại ngữ như điều kiện để tham gia xét thăng hạng, khiến nhiều hồ sơ bị kéo dài hoặc phải hoàn thiện thêm giấy tờ.

Theo Bộ GD&ĐT trước năm 2021, chứng chỉ ngoại ngữ và tin học từng là tiêu chí bắt buộc đối với giáo viên khi bổ nhiệm và thăng hạng. Tuy nhiên, quy định này đã được bỏ từ năm 2021, nhằm giảm áp lực chứng chỉ cho đội ngũ nhà giáo.

Điều chỉnh này để phù hợp với quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ và nghị quyết của Quốc hội năm 2019, tương tự với công chức, viên chức ngành khác.

Thay vào đó, thầy cô chỉ cần "có khả năng" sử dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ trong hoạt động nghề nghiệp và theo yêu cầu vị trí việc làm.

Nếu không dùng chứng chỉ, hiệu trưởng có thể xác nhận vào biên bản đánh giá, nhận xét về khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn của thầy cô. Biên bản này do tổ chuyên môn hoặc tổ bộ môn lập.

Trường hợp chuẩn đầu ra ngoại ngữ trong bằng tốt nghiệp của giáo viên cao hơn tiêu chuẩn mà vị trí việc làm yêu cầu, các trường có thể dùng thêm căn cứ này.

Tại Hội nghị giao ban chuyên môn giáo dục phổ thông giữa học kỳ 1 năm học 2025-2026 của Sở GD&ĐT TPHCM ngày 9/12 vấn đề này cũng được nêu ra.

Ông Tống Phước Lộc - Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Sở GD&ĐT TPHCM - cho biết, về xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của giáo viên, thẩm quyền của phường, xã sẽ rà soát các trường học mà phường, xã quản lý; còn hiệu trưởng thì rà soát giáo viên tại trường theo đúng quy định.

“Với việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, nếu yêu cầu giáo viên cần cung cấp minh chứng là các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học là không có cơ sở”, ông Lộc cho hay.

Thay vào đó, các hiệu trưởng cần căn cứ vào vị trí việc làm của giáo viên đã được phê duyệt trong đề án vị trí việc làm của trường, xác định những yêu cầu có liên quan đến năng lực về ngoại ngữ, tin học.

Cuối tháng 11, Bộ GD&ĐT đã có công văn 7723 yêu cầu các tỉnh rà soát việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên.

Theo đó, một số tỉnh theo phân chia địa giới hành chính cũ trong giai đoạn 2016-2025 chưa từng tổ chức thăng hạng cho giáo viên. Một số địa phương đã xây dựng đề án thăng hạng giáo viên cho giai đoạn 2024-2025 nhưng đề án chưa được phê duyệt hoặc đã phê duyệt nhưng chưa triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, một số tỉnh khác thực hiện việc thăng hạng chưa đồng bộ giữa các cấp học và giữa các đơn vị hành chính trong cùng địa phương.