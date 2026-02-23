Giáo viên có phải nộp thuế khi nhận tiền dạy thêm giờ?

Quy định mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chế độ trả tiền lương dạy thêm giờ đối với giáo viên công lập được thực hiện theo Thông tư 21/2025/TT-BGDĐT ban hành ngày 23/9/2025.

Theo đó, thời điểm chi trả tiền lương dạy thêm giờ cho giáo viên được thực hiện sau khi kết thúc năm học.

Do vậy, cách tính số tiết dạy dư của giáo viên không tính trên hàng tuần hay hàng tháng mà được xác định bằng tổng số tiết dạy thực tế trong cả năm học trừ đi định mức tiết dạy.

Số tiết dạy thực tế này đã bao gồm số tiết được quy đổi hoặc được giảm, được tính thêm từ các công việc kiêm nhiệm của giáo viên.

Một lớp học tại Trường Tiểu học Trưng Vương, Thái Nguyên (Ảnh: Quyết Thắng).

Trả lời thắc mắc của bà Nguyễn Hoàng Linh - kế toán trường tiểu học, cổng thông tin điện tử Chính phủ dẫn ý kiến của Thuế cơ sở 4 Tây Ninh để khẳng định: Khoản tiền dạy thêm giờ là khoản thu nhập chịu thuế. Người có thu nhập này phải thực hiện kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Liên quan tới câu hỏi của ông Nguyễn Văn Lân - giáo viên tiểu học tại TPHCM về cách tính tiền dạy thêm giờ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết căn cứ tính bao gồm lương theo vị trí việc làm và tất cả các khoản phụ cấp lương.

Trong đó, các khoản phụ cấp lương theo quy định hiện hành gồm: phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo; phụ cấp khu vực; phụ cấp đặc biệt; phụ cấp thu hút; phụ cấp lưu động; phụ cấp độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên nghề; phụ cấp ưu đãi theo nghề; phụ cấp trách nhiệm theo nghề; phụ cấp trách nhiệm công việc.

“Khi xác định tiền lương làm căn cứ tính trả tiền dạy thêm giờ cho nhà giáo, các khoản phụ cấp lương nêu trên (nếu đang được hưởng) được tính đầy đủ vào tiền lương tháng làm căn cứ chi trả theo quy định”, Bộ GD&ĐT trả lời.

Hiện nay, Bộ GD&ĐT quy định tổng số tiết dạy thêm trong một năm học của giáo viên không được quá 200 tiết. Nếu vượt hạn mức do thiếu giáo viên, hiệu trưởng nhà trường phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền.

Mỗi tiết dạy thêm của giáo viên được tính bằng 1,5 lần tiền lương một tiết dạy thông thường. Tổng tiền lương dạy thêm giờ cho một năm học bằng tổng số tiết dạy thêm trong năm đó nhân với thù lao của mỗi tiết dạy thêm.