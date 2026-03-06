Giáo sư trẻ đột ngột qua đời, dư luận trăn trở chuyện "làm việc quá sức"

Giới học thuật Trung Quốc vừa bàng hoàng trước thông tin GS Liu Yongfeng, nhà khoa học vật liệu và là giáo sư đặc biệt của Đại học Chiết Giang, qua đời vì bệnh ở tuổi 48.

Theo thông báo từ nhà trường, ông là một học giả có nhiều đóng góp trong lĩnh vực vật liệu và nghiên cứu khoa học. Sự ra đi khi tuổi đời còn trẻ khiến nhiều đồng nghiệp và sinh viên bày tỏ tiếc thương.

Sự qua đời của giáo sư trẻ tuổi khiến dư luận trăn trở về tình trạng làm việc quá sức trong giới nghiên cứu (Ảnh minh họa: Freepik).

Thông tin về cái chết của vị giáo sư nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh nhiều người lo ngại về áp lực công việc ngày càng lớn trong môi trường nghiên cứu và giáo dục đại học.

Tại kỳ họp của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, bà Liu Ning, Ủy viên chính hiệp và là nhà nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc, cho biết thông tin giáo sư qua đời trẻ lan truyền rộng rãi trong ngày khiến nhiều người không khỏi đau xót. Theo bà, chăm chỉ làm việc là điều đáng trân trọng, nhưng làm việc quá sức không nên được xem là một hình mẫu lý tưởng.

Bà Liu Ning cho rằng nhiều nhà nghiên cứu trẻ hiện nay đang phải đối mặt với áp lực lớn trong công việc, từ yêu cầu công bố khoa học, cạnh tranh trong nghiên cứu đến các tiêu chí đánh giá thành tích.

Theo quan sát của bà, không ít sinh viên và học giả trẻ trong các viện nghiên cứu luôn trong tình trạng căng thẳng kéo dài. Một số người thậm chí cho biết họ không còn đủ thời gian và năng lượng cho cuộc sống cá nhân, bao gồm việc kết hôn hoặc sinh con.

“Người trẻ hiện nay thực sự rất mệt mỏi”, bà nói.

Theo vị học giả, áp lực và cường độ làm việc quá cao không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của người lao động trẻ, mà còn có thể trở thành rào cản đối với sự sáng tạo trong nghiên cứu khoa học.

Bà cũng kêu gọi xã hội không nên xây dựng hình ảnh thành công dựa trên việc làm vắt kiệt sức, hay coi việc “làm việc ngày đêm không nghỉ” là con đường tất yếu để đạt được thành tựu.

Thay vào đó, các tổ chức và cơ quan cần quan tâm hơn đến việc bảo đảm quyền nghỉ ngơi, cân bằng cuộc sống và điều kiện làm việc bền vững cho thế hệ trẻ. Những yếu tố này, theo bà, mới là nền tảng để phát triển lâu dài cả về con người lẫn khoa học.