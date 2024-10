Giáo sư đầu ngành gian lận nghiên cứu: Chấn động giới y khoa

Chấn động giới y khoa

Hoạt động điều tra do Viện Y tế Quốc gia Mỹ tiến hành cho thấy, ông Masliah có dấu hiệu thiếu trung thực trong các nghiên cứu khoa học. Ông sử dụng những hình ảnh đã qua chỉnh sửa rồi tái sử dụng trong các bài báo khác nhau. Các bài báo này đều xoay quanh hoạt động nghiên cứu và điều trị căn bệnh Alzheimer, đây là căn bệnh ông Masliah đã nghiên cứu trong hàng chục năm qua.

Ông Masliah từng là trưởng khoa Khoa học thần kinh của Viện Sức khỏe Người già Quốc gia Mỹ. Đây là một đơn vị chuyên nghiên cứu hoạt động chăm sóc sức khỏe người già do chính phủ Mỹ bảo trợ. Với vị trí này, ông Masliah vốn được xem là nhà khoa học nổi bật tại Mỹ trong lĩnh vực nghiên cứu hai căn bệnh Alzheimer và Parkinson.

Ông Eliezer Masliah đã bị nhà chức trách Mỹ trong lĩnh vực y tế tiến hành điều tra (Ảnh: NIA).

Dù vậy, cuộc điều tra tiến hành bởi Viện Y tế Quốc gia Mỹ đã khiến uy tín của giáo sư Masliah sụp đổ. Ông Masliah bị kết luận là đã cố tình làm giả những bảng dữ liệu được sử dụng trong các nghiên cứu khoa học, vì vậy, các kết quả nghiên cứu do ông Masliah đưa ra đang gây hoang mang về mức độ chính xác.

Sự gian lận của ông Masliah gây ảnh hưởng lớn tới các tờ tạp chí khoa học từng đăng tải bài viết do ông thực hiện. Tờ tạp chí khoa học Sciene (Mỹ) đã tiến hành một cuộc điều tra độc lập đối với những bài báo do ông Masliah gửi đăng.

Đại diện tạp chí Science cho hay: "Chúng tôi phát hiện 4 bài báo có sử dụng ảnh đã qua chỉnh sửa. Các bài báo này đều đưa ra thông tin được ông Masliah lấy từ những thử nghiệm khác nhau trong quá trình nghiên cứu, điều trị bệnh Parkinson".

Ông Christian Haass, nhà nghiên cứu khoa học thần kinh kiêm giảng viên tại Đại học Ludwig Maximilian Munich (Đức) cho hay: "Sự việc này khiến giới nghiên cứu chúng tôi bị sốc nặng. Bản thân tôi khi đọc thông tin này cảm giác choáng váng như vừa gặp phải một cú ngã bất ngờ".

Làm giả nội dung nghiên cứu khoa học để làm gì?

Hiện Viện Y tế Quốc gia Mỹ đã đưa ra tuyên bố chính thức về ông Eliezer Masliah: "Sau quá trình điều tra, chúng tôi đã tìm thấy những bằng chứng cho thấy ông Eliezer Masliah đã có sự gian lận trong quá trình nghiên cứu khoa học.

Cụ thể, ông đã làm giả một số nội dung, trong đó có việc tái sử dụng những bảng dữ liệu trong những báo cáo kết quả thử nghiệm khác nhau. Dấu hiệu này được tìm thấy trong 2 bài báo khoa học đã được công bố. Chúng tôi sẽ gửi thông báo tới hai tạp chí khoa học có liên quan để họ xác minh và có những động thái phù hợp".

Các kết quả nghiên cứu do ông Masliah đưa ra đang gây hoang mang về mức độ chính xác (Ảnh: Science).

Viện Y tế Quốc gia Mỹ đã tiến hành cuộc điều tra đối với ông Masliah từ tháng 5/2023, ngay sau khi nhận được thông tin nghi vấn do Phòng Liêm chính trong Nghiên cứu Khoa học cung cấp. Viện Y tế Quốc gia Mỹ chính thức kết thúc hoạt động điều tra đối với ông Masliah vào ngày 15/9 vừa qua và sẽ gửi báo cáo điều tra tới các bên liên quan.

Cuộc điều tra độc lập do tạp chí khoa học Science tiến hành với sự tham gia của một số nhà khoa học thần kinh và những chuyên gia an ninh thông tin còn đưa đến một kết luận gây chấn động hơn. Theo đó, hơn 100 bài báo của ông Masliah được đăng tải trong hơn 2 thập kỷ qua có dấu hiệu sử dụng những hình ảnh đã có sự can thiệp, không đảm bảo tính trung thực.

Ông Masliah vốn là giảng viên tại Đại học California San Diego (Mỹ). Ông được bổ nhiệm vị trí mới tại Viện Sức khỏe Người già Quốc gia Mỹ trong năm 2016, sau khi chính phủ Mỹ quyết định gia tăng ngân sách dành cho hoạt động nghiên cứu cách điều trị căn bệnh Alzheimer.

Khoa Khoa học thần kinh do ông Masliah làm trưởng khoa đã nhận được khoản tiền hỗ trợ nghiên cứu lên tới 2,6 tỷ USD. Ông Masliah trở thành nhân vật có tầm ảnh hưởng hàng đầu trong giới nghiên cứu khoa học thần kinh tại Mỹ và luôn có được điều kiện lý tưởng để tiến hành nghiên cứu.

Các nghiên cứu, thử nghiệm của ông đã được trình bày trong khoảng 800 bài báo và thường xuyên được trích dẫn lại trong hoạt động điều trị cũng như hoạt động điều chế thuốc chữa căn bệnh Alzheimer và Parkinson.

Với địa vị cao và luôn có được những điều kiện lý tưởng để tiến hành nghiên cứu, ông Masliah đã "chạy đua" để giữ vị thế người dẫn đầu, xét về số lượng nghiên cứu đã tiến hành và số bài báo khoa học đã công bố.