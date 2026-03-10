Những ngành học có mức lương thấp nhất sau tốt nghiệp tại Mỹ

Dựa trên dữ liệu điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2024, nhóm lao động toàn thời gian từ 22 đến 27 tuổi thuộc các chuyên ngành Thần học, Nghệ thuật biểu diễn và Dịch vụ xã hội đang đứng cuối bảng xếp hạng thu nhập.

Đáng chú ý, mức lương trung bình hằng năm của nhóm này chỉ dao động ở mức 45.000 USD trở xuống, thấp hơn mức thu nhập bình quân cá nhân tại Mỹ là 45.140 USD.

Danh sách 14 ngành học có mức lương khởi điểm khiêm tốn nhất bao gồm: Dược (40.000 USD), Thần học và Tôn giáo (41.600 USD), Dịch vụ xã hội (43.000 USD), Nghệ thuật biểu diễn (44.000 USD).

Các ngành còn lại như Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học, Tâm lý học, Sinh vật học và Mỹ thuật đều chạm mức sàn 45.000 USD.

Con số này đối lập hoàn toàn với khối ngành Kỹ thuật, nơi sinh viên dễ dàng bỏ túi 75.000 USD ngay sau khi ra trường.

Nguyên nhân của sự chênh lệch này chủ yếu đến từ đặc thù lĩnh vực. Trong khi kỹ sư làm việc cho các tập đoàn tư nhân công nghệ cao, thì cử nhân xã hội và giáo dục thường làm việc tại các tổ chức phi lợi nhuận hoặc khu vực công, nơi tốc độ tăng lương chậm chạp và phụ thuộc chặt chẽ vào ngân sách Chính phủ.

Khoảng cách thu nhập không chỉ tồn tại ở giai đoạn mới ra trường mà còn giãn rộng hơn sau 10 năm làm việc.

Theo nghiên cứu năm 2025 từ Viện Chính sách Kinh tế, giáo viên và các chuyên gia giáo dục vẫn tiếp tục yếu thế về mặt tài chính so với những lao động có cùng trình độ đại học.

Ở độ tuổi 35 đến 45, mức lương của giáo viên mầm non chỉ nhích lên khoảng 52.000 USD, trong khi giáo viên tiểu học cũng chỉ dao động từ 55.000 đến 56.000 USD.

Tuy nhiên, bảng xếp hạng cũng ghi nhận một trường hợp ngoại lệ thú vị là ngành Dược. Dù mức lương cử nhân ngành này khởi điểm thấp nhất danh sách (40.000 USD), nhưng thu nhập sẽ tăng vọt lên 85.000 USD ở giai đoạn giữa sự nghiệp.

Theo BLS, dữ liệu trên không bao gồm các dược sĩ được cấp phép, những người kiếm được trung bình 137,480 USD hằng năm. Để trở thành dược sĩ cần có bằng Tiến sĩ Dược và giấy phép của tiểu bang. Chỉ riêng bằng cử nhân không đủ điều kiện để hành nghề, theo Hiệp hội Hội đồng Dược Quốc gia.

Báo cáo phản ánh một thực trạng, các ngành liên quan đến Giáo dục, Dịch vụ xã hội và Nhân chủng học luôn nằm ở nhóm cuối bảng về thu nhập ngay cả khi người lao động đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm.

Ngược lại, những ngành đòi hỏi chứng chỉ chuyên môn cao hoặc gắn liền với công nghiệp nặng như Kỹ thuật hóa học có thể mang lại mức thu nhập lên tới 135.000 USD ở độ tuổi trung niên.

