Sinh viên ra trường lương khởi điểm vẫn 3.500 USD/tháng trong 3 năm qua

Xu hướng sụt giảm tỷ lệ có việc làm

Theo báo cáo khảo sát việc làm thường niên từ sáu trường đại học tự chủ tại Singapore, chỉ có 83,4% sinh viên tốt nghiệp năm 2025 tìm được việc làm trong vòng nửa năm sau kỳ thi cuối khóa.

Một nhóm sinh viên tốt nghiệp (Ảnh: CNA/Ili Nadhirah Mansor).

Con số này đánh dấu sự sụt giảm đáng kể so với mức 87,1% của năm 2024, tiếp nối xu hướng đi xuống bắt đầu từ năm 2022. Mức lương trung bình hàng tháng của nhóm này vẫn không thay đổi, giữ nguyên ở mức 4.500 SGD/tháng (tương đương khoảng 3.500 USD).

Báo cáo năm nay áp dụng phương thức phân loại mới, đưa những sinh viên đã nhận lời mời làm việc hoặc đang chuẩn bị khởi nghiệp vào nhóm “đã có việc làm”, thay vì coi là thất nghiệp như trước đây.

Ngay cả khi tính theo cách tiếp cận lạc quan này, tỷ lệ sinh viên có việc làm vẫn giảm từ 91,2% năm 2024 xuống còn 88,9% vào năm 2025.

Trong khi đó, áp lực cạnh tranh càng trở nên gay gắt khi có tới 92,2% sinh viên mới tốt nghiệp lựa chọn tìm kiếm việc làm ngay lập tức thay vì học lên cao hay dành thời gian nghỉ ngơi, tỷ lệ cao hơn hẳn so với năm 2024.

Đi sâu vào cơ cấu việc làm, sự sụt giảm rõ rệt nhất nằm ở phân khúc công việc toàn thời gian ổn định, chỉ còn đạt 74,4% so với mức 79,4% của năm 2024.

Trái lại, tỷ lệ sinh viên phải chấp nhận các công việc bán thời gian hoặc tạm thời tăng lên 7,2%. Trong nhóm này, số lượng người làm việc không tự nguyện (tức những người làm bán thời gian nhưng vẫn khao khát một vị trí toàn thời gian) tăng lên mức 3,1%.

Khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp các trường đại học tự chủ ngày 5/3/2026 (Ảnh: CNA).

Đặc biệt, tỷ lệ sinh viên hoàn toàn chưa tìm được việc làm đã chạm mốc 11,1%, trong đó đa số là những người đã nộp đơn nhiều nơi nhưng chưa nhận được bất kỳ lời mời làm việc chính thức nào.

Tâm lý thận trọng của doanh nghiệp

Đại diện các trường đại học nhận định rằng thị trường lao động đang trải qua giai đoạn điều chỉnh sau thời kỳ tuyển dụng bùng nổ hậu đại dịch.

Việc số lượng vị trí trống giảm sút chủ yếu do tỷ lệ nhân viên nghỉ việc thấp hơn và tốc độ mở rộng quy mô của các doanh nghiệp chậm lại.

Điều này phản ánh tâm lý phòng thủ của các nhà tuyển dụng trước những bất ổn kinh tế toàn cầu và các biến động chính trị phức tạp.

Các lĩnh vực từng là “đầu tàu” như công nghệ thông tin và truyền thông đang chứng kiến sự trầm lắng rõ rệt, khiến cơ hội cho sinh viên mới ra trường trở nên khan hiếm hơn.

Tuy nhiên, các chuyên gia và cơ quan quản lý vẫn đưa ra những tín hiệu lạc quan về khả năng thích nghi của sinh viên. Dữ liệu lịch sử cho thấy tỷ lệ có việc làm thường cải thiện đáng kể sau cột mốc 12 tháng, đạt mức xấp xỉ 95% khi các cử nhân dần ổn định vào những vị trí phù hợp.

Bộ trưởng Bộ Nhân lực Singapore, ông Tan See Leng, khẳng định thị trường vẫn duy trì nền tảng vững chắc với hơn 40% vị trí tuyển dụng dành cho nhóm chuyên gia, quản lý và kỹ thuật viên cấp độ đầu vào.

Để hỗ trợ thế hệ trẻ, Chính phủ Singapore đã mở rộng Chương trình Thực tập Công nghiệp, cung cấp thêm hàng trăm vị trí thực tập có trợ cấp, giúp sinh viên khóa 2025 và 2026 tăng cường kỹ năng thực tế trong lúc chờ đợi những cơ hội nghề nghiệp chính thức.

Nguyễn Hữu Đạt

