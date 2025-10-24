Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội: "Những vụ bạo lực học đường chỉ là cá biệt"

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội (Ảnh: Mỹ Hà).

Bên lề Hội nghị sơ kết một năm thực hiện phong trào “Trường học hạnh phúc” và phát động giai đoạn 2025-2030, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, trường học hạnh phúc là hành trình của yêu thương, của sáng tạo.

Ông mong muốn, mỗi học sinh khi đến trường sẽ cảm nhận được niềm vui, sự an toàn và cảm thấy mình được trân trọng.

Mỗi thầy cô sẽ được hỗ trợ để thực thi sứ mệnh giáo dục với tất cả tâm huyết và mỗi phụ huynh sẽ yên tâm khi con em mình học tập trong môi trường với tình yêu thương.

Khi triển khai phong trào này, các thầy cô giáo có nhiều cơ hội đổi mới, phát huy phương pháp dạy học sáng tạo, học sinh được quan tâm, phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất, tinh thần và kĩ năng sống. Từ đó, tạo sự kết nối chặt chẽ, gắn bó giữa gia đình, nhà trường và xã hội.

Học sinh Trường THCS Trần Duy Hưng trải nghiệm mỹ thuật (Ảnh: Mỹ Hà).

Trả lời phóng viên Dân trí về những vụ bạo lực học đường gần đây tại Hà Nội, ông Cương cho hay, vụ việc ở Sóc Sơn, ở Trường THCS Đại Kim cho thấy, trong môi trường giáo dục hiện nay còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ với học sinh. Đây là những sự việc cá biệt nhưng là “con sâu bỏ rầu nồi canh”.

“Trong môi trường như vậy, một mình ngành giáo dục không thể ôm xuể mà phải có vai trò kết hợp của gia đình, nhà trường và xã hội để hạn chế bạo lực học đường.

Hiện, Hà Nội có hơn 2,3 triệu học sinh và khoảng 130.000 giáo viên. Nếu một ngày không có sự cố gì xảy ra trong nhà trường, đấy đã là ngày hạnh phúc của mỗi thầy cô giáo”, ông Cương nói.

Về câu hỏi thời gian qua nhiều vụ bạo lực học đường diễn ra nhưng hình thức phạt cao nhất với học sinh là viết bản kiểm điểm liệu có quá nhẹ? Đây có phải nguyên nhân khiến tình trạng bạo lực học đường ngày càng bùng lên?..., ông Cương cho hay, thời trước đây chúng ta đi học, nếu viết chữ xấu hoặc có vi phạm, thầy cô đánh luôn vào tay, điều đó phần nào giúp giữ kỷ luật nghiêm minh trong nhà trường.

Thậm chí học sinh nào vi phạm, thầy cô bắt úp mặt vào tường, rất xấu hổ. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay, ngành giáo dục rất đa chiều, các hình thức xử lý cũng phải nhân văn, phù hợp.

Đội ngũ tư vấn tâm lý học đường rất quan trọng (Ảnh minh họa: Mỹ Hà).

Theo người đứng đầu ngành Giáo dục Thủ đô, mỗi hình thức xử lý đều có điểm mạnh, điểm yếu riêng, mục đích cuối cùng là vừa giáo dục vừa động viên, khích lệ, học sinh. Phải đặt học sinh là trung tâm và mỗi thầy cô là một tấm gương cho học sinh nói theo. Có như vậy, môi trường sư phạm của nhà trường mới thực sự hạnh phúc.

Về giải pháp căn cơ trong việc chấm dứt bạo lực học đường, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay, khi có các sự cố xảy ra, kỹ năng của các giáo viên rất quan trọng. Giáo viên hạnh phúc mới có học trò hạnh phúc và có ngôi trường hạnh phúc.

“Vậy nên Sở GD&ĐT Hà Nội đang giao cho Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội xây dựng chuyên đề đào tạo giáo viên cốt cán, từ đó đào tạo cho các giáo viên kỹ năng xử lý tình huống sao cho hài hòa, không cứng nhắc.

Ngoài ra, đội ngũ tư vấn tâm lý học đường rất quan trọng, giúp nắm bắt tâm lý các em mọi lúc mọi nơi nhưng đội ngũ này đang phải hoạt động kiêm nhiệm trong nhà trường.

Khi chưa giải quyết được vấn đề biên chế, từng thầy cô, nhà trường cần quản lý, nắm bắt tâm lý để phối hợp cha mẹ học sinh giáo dục con cái”, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nói.