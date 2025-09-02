Giá phòng trọ sinh viên “leo thang”, tiền thuê bằng cả tháng lương của mẹ

Giá thuê trọ bằng cả tháng lương

Khảo sát một số khu vực đông sinh viên và “làng đại học” gần Đại học Quốc gia TPHCM, cho thấy giá thuê trọ dao động 2,2-6 triệu đồng/tháng, chưa tính phí điện, nước và dịch vụ đi kèm.

Giá thuê phòng trọ sinh viên ở phường Bình Quới lên tới 5,7 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí giữ xe (180.000 đồng/xe), phí dịch vụ (120.000 đồng/người), nước (120.000 đồng/người) và điện (4.000 đồng/kWh).

Trong khi đó, giá phòng trên đường Nguyễn Xí “mềm” hơn, khoảng 4,1 triệu đồng/tháng, với mức phí dịch vụ 200.000 đồng/phòng.

Phòng trọ có giá 4,5 triệu đồng/2 người, được rao trên các hội nhóm cho thấy xu hướng tìm trọ qua mạng xã hội ngày càng phổ biến (Ảnh: Chụp màn hình).

Khu vực gần Trường Đại học Tài chính - Marketing, Trường Đại học Y Dược TPHCM cũng ghi nhận giá thuê cao, trung bình 4,4 triệu đồng/phòng, chưa kể các chi phí phát sinh.

Ở khu vực phường Gò Vấp, giá thuê phòng dao động 3-4 triệu đồng/tháng, với mức phí điện phổ biến từ 3.500-4.000 đồng/kWh và phí nước là 100.000 đồng/người/tháng.

Tại khu vực phường Tân Thuận, Phú Thuận, Tân Mỹ, giá thuê trọ dao động 3-6 triệu đồng/tháng tuỳ diện tích, chất lượng phòng trọ. Gần khu vực này, tại khu vực phường Cát Lái và xã Nhà Bè, Hiệp Phước, giá thuê có mức rẻ hơn, dao động từ 2,5 triệu đồng/tháng trở lên.

Đặc biệt, khu vực làng đại học, nơi tập trung đông đảo sinh viên, có mức giá trọ hấp dẫn nhất. Phòng trên đường Nguyễn Tri Phương chỉ 2,2-2,5 triệu đồng/tháng. Đây được xem là lựa chọn lý tưởng cho sinh viên có ngân sách eo hẹp.

Với mức thuê này, giá phòng trọ bằng cả tháng lương cơ bản của nhiều bậc phụ huynh.

Không gian nhỏ hẹp của một căn trọ hơn 3 triệu đồng ở Gò Vấp. (Ảnh: Phương Thảo).

Chọn ở xa trung tâm để giảm gánh nặng tài chính

Không ít sinh viên lạc giữa “ma trận” thông tin trên mạng xã hội, hình ảnh thì đẹp lung linh, giá rẻ bất ngờ nhưng khi đến nơi lại chật chội, xuống cấp, thậm chí đã có người thuê trước đó. Áp lực càng tăng khi số lượng phòng có giá vừa túi tiền ngày càng ít, trong khi chủ trọ thường yêu cầu đặt cọc nhanh để “giữ chỗ”.

Bị cuốn vào cuộc chạy đua tìm trọ, nhiều sinh viên rơi vào tình cảnh rối bời, mệt mỏi cả thể chất lẫn tinh thần, chỉ mong sớm ổn định chỗ ở để bắt đầu năm học mới.

Lê Na, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM cho biết, năm đầu đại học cô từng mất gần một tuần chạy khắp nơi mới tìm được chỗ ở, phòng thì chật hẹp nhưng giá lại cao.

Bước sang năm hai, Na đã có nhiều kinh nghiệm hơn, chủ động rủ bạn bè đi xem phòng phù hợp. Tuy vậy, tình hình năm nay vẫn không mấy khả quan khi các phòng dưới 3 triệu đồng hầu như không còn, chưa kể nhiều nơi còn cộng thêm phí giữ xe và điện nước cao. Tổng chi phí thuê trọ mỗi tháng có khi lên tới 4-5 triệu đồng.

Na chia sẻ: “Mỗi lần chuyển trọ với mình là một lần áp lực, để tìm được phòng phù hợp không phải chuyện dễ. Nhiều khi vừa quen chỗ ở cũ thì giá tăng, điều kiện không còn ổn nên lại phải dọn đi. Việc tìm phòng mới tốn rất nhiều thời gian, tiền bạc và cả năng lượng”.

Trước áp lực chi phí ngày càng tăng, nhiều sinh viên đã chủ động chọn những khu vực xa trung tâm để thuê trọ. Dù thời gian di chuyển có thể dài hơn, nhưng đổi lại, giá thuê rẻ hơn, khu vực yên tĩnh và vẫn đảm bảo các tiện ích cơ bản.

Sinh viên Hồ Thuỷ Mai (20 tuổi, Quảng Trị), hiện thuê trọ gần cảng Cát Lái cho biết: “Ban đầu mình tính thuê trọ gần trường, nhưng phòng nào cũng 4-5 triệu/tháng. Về Cát Lái, chỉ tốn gần 3 triệu/tháng, đi học cũng không xa, mà đỡ gánh nặng tài chính, phòng cũng đẹp hơn”.

Không chỉ chọn ở xa, nhiều sinh viên còn chấp nhận ở ghép để giảm chi phí. Thùy Trang (21 tuổi, Lâm Đồng), sinh viên thuê trọ tại Dĩ An cho biết: “Phòng trọ mình thuê giá 3,2 triệu đồng/tháng, mới tăng gần đây. Mình rủ thêm bạn ở chung cho đỡ tiền nhà. Tính ra mỗi người chỉ tốn hơn 1,5 triệu/tháng, hợp lý với sinh viên như mình”.

Chỉ tốn gần 3 triệu/tháng đã có thể tìm được chỗ ở tiện nghi tại khu vực Cát Lái (Ảnh: Khánh Ly).

Theo chia sẻ của anh Văn Mạnh, chủ nhà trọ tại Dĩ An, đợt cao điểm từ tháng 8 đến tháng 11 là lúc sinh viên tìm trọ nhiều nhất.

“Tôi có sửa phòng, trang bị thêm tủ, quạt… nên tăng giá nhẹ tầm 200.000-300.000/phòng. Nhưng so với khu trung tâm thì giá ở đây vẫn dễ chịu hơn rất nhiều”, anh nói.

Nhìn chung, bắt đầu mùa cao điểm thuê phòng trọ, giá phòng thuê sẽ cao hơn so với bình thường.

Giá trọ và chi phí dịch vụ tại các thành phố lớn vẫn đang là gánh nặng không nhỏ với sinh viên. Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn chỗ trọ phù hợp vừa đảm bảo điều kiện sinh hoạt, vừa hợp túi tiền trở thành một bài toán thiết thực mà sinh viên nào cũng phải tính toán kỹ lưỡng trước mỗi năm học mới.

Phương Thảo, Khánh Ly