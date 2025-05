Được Liên hợp quốc chọn, ĐH Kinh tế TPHCM đứng cùng trường lớn thế giới

Trường Đại học Kinh tế TPHCM (Ảnh: UEH).

Ngày 1/5, Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) cho biết nhà trường vừa được Liên hợp quốc (LHQ) bổ nhiệm vào vị trí Phó chủ tịch phụ trách kết nối và đối tác của SDG 11 Hub (Mục tiêu Phát triển Bền vững số 11: Các thành phố và cộng đồng bền vững).

Vượt qua hơn 330 ứng viên là các trường đại học danh tiếng trên toàn cầu, UEH (top 501+ BXH THE 2025) đã xuất sắc trở thành một trong bốn đại học chủ chốt điều hành SDG 11 Hub thuộc Mạng lưới Học thuật của Liên hợp quốc (UNAI). Đây là một bước tiến vượt bậc, đánh dấu sự công nhận của LHQ đối với những nỗ lực và đóng góp của UEH trong lĩnh vực phát triển bền vững.

Với việc được UNAI "chọn mặt gửi vàng", theo UEH, ở vai trò mới này, trường đặt mục tiêu dẫn dắt các nỗ lực kết nối và hợp tác mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, tập trung vào việc thúc đẩy các thành phố và cộng đồng bền vững. Đây được xem là một dấu mốc chiến lược quan trọng trong hành trình quốc tế hóa và cam kết phát triển bền vững mà UEH kiên trì theo đuổi.

Ngoài vị trí của UEH, UNAI đã chính thức công bố các Chủ tịch SDG Hub trong 3 năm tới. Chủ tịch là Đại học De Montfort, Vương quốc Anh (top 601+ BXH THE 2025).

Phó chủ tịch phụ trách giảng dạy và giáo dục là Đại học Cologne, Đức (top 157 BXH THE 2025). Phó chủ tịch phụ trách Nghiên cứu là Đại học Vale do Rio dos Sinos - Unisinos, Brazil (top 1.201 BXH THE 2025).

Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) được Liên hợp quốc bổ nhiệm vào vị trí Phó chủ tịch phụ trách kết nối và đối tác của SDG 11 Hub (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Việc UEH sánh vai cùng những trường đại học hàng đầu thế giới này không chỉ khẳng định chất lượng đào tạo và nghiên cứu của trường mà còn mở ra những cơ hội hợp tác quốc tế sâu rộng, góp phần nâng cao vị thế của giáo dục Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Với cột mốc tái cấu trúc năm 2021, định hướng trở thành đại học đa ngành và bền vững vào năm 2030, UEH triển khai 5 trụ cột đào tạo, nghiên cứu, vận hành, quản trị và kết nối cộng đồng gắn kết với 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc (17SDGs).

Với chiến lược này, UEH kỳ vọng sẽ kiến tạo một thế hệ nhân lực Glo-cal tương lai với hiểu biết tư duy toàn cầu (global) và hành động vì các vấn đề địa phương (local).

Chia sẻ về vai trò mới đầy trọng trách, PGS.TS Bùi Quang Hùng, Phó giám đốc UEH, nhấn mạnh: "Với tôn chỉ "làm thực, hiệu quả thực", giờ đây, với vai trò Phó chủ tịch phụ trách kết nối và hợp tác SDG 11, UEH cho biết tiếp tục thực hiện vai trò then chốt trong việc dẫn dắt các nỗ lực toàn cầu của khối giáo dục đại học toàn cầu nói chung và tiên phong tại Việt Nam nói riêng để hành động bền vững".

Lãnh đạo nhà trường cũng cho biết thêm, với mạng lưới đối tác gồm 500 doanh nghiệp hàng đầu, hơn 240.000 cựu sinh viên, hơn 200 tổ chức đối tác quốc tế, UEH sẽ là đơn vị trung tâm kết nối các bên liên quan đồng sáng tạo vì một tương lai bền vững.

Mô hình chiến lược UEH bền vững (Nguồn: Nhà trường cung cấp).

Chương trình SDG Hub, thuộc khuôn khổ của United Nations Academic Impact (UNAI), là sáng kiến toàn cầu do Liên Hợp Quốc khởi xướng nhằm kết nối các cơ sở giáo dục đại học để hỗ trợ và thúc đẩy 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) thông qua 3 mảng: Giáo dục, nghiên cứu, tiếp cận và hợp tác.

Mỗi SDG Hub sẽ tập trung vào một trong các mục tiêu phát triển bền vững với các cấp: Chủ tịch hoặc Đồng Chủ tịch đại diện và 3 Phó chủ tịch phụ trách 3 mảng nói trên.

Các tổ chức được lựa chọn làm SDG Hub là những cơ sở giáo dục đại học toàn cầu có hoạt động nổi bật trong việc thúc đẩy các SDG, với cách tiếp cận học thuật nhằm tạo ra ảnh hưởng tích cực trên các lĩnh vực xã hội, kinh tế và môi trường. Liên Hợp Quốc cũng nhấn mạnh tính liên kết giữa tất cả các đại học phụ trách 17 SDGs, từ đó hình thành một mạng lưới học thuật toàn cầu hành động vì sự phát triển bền vững.