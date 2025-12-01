Việc đổi tên trường được thực hiện theo quyết định do Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký ngày 26/12.

Theo định hướng mới, ngoài các ngành công nghệ kỹ thuật và các ngành khác, Trường Đại học Công nghệ Kỹ Thuật TPHCM tiếp tục đào tạo các ngành sư phạm theo quy định.

Một yêu cầu được đề ra trong quá trình chuyển đổi tên trường, Chính phủ giao Bộ GD&ĐT, UBND TPHCM và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền hướng dẫn, giám sát quá trình đổi tên bảo đảm minh bạch, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản.

Đồng thời, việc này không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường, liên tục của nhà trường; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người học, giảng viên, cán bộ quản lý, người lao động và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo và đề xuất, kiến nghị về việc đổi tên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM thành Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM (Ảnh: Hoài Nam).

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM có bề dày hơn 60 năm. Tiền thân của trường được thành lập năm 1962 với tên gọi Ban Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật thuộc Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật Phú Thọ.

Qua nhiều giai đoạn phát triển, trường lần lượt có các tên gọi khác nhau như Trung tâm Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ (năm 1972), Trường Đại học Giáo dục Thủ Đức (năm 1974).

Đến năm 1984, sau khi sáp nhập với Trường Trung học Công nghiệp Thủ Đức, trường chính thức mang tên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM và tiếp tục mở rộng quy mô khi sáp nhập thêm Trường Sư phạm Kỹ thuật 5 vào năm 1991.