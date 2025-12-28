Loạt bác sĩ, thạc sĩ thi tuyển làm dân phòng gây tranh cãi

Mới đây, dư luận tại Ấn Độ xôn xao trước sự việc khoảng 8.000 ứng viên tham gia kỳ thi tuyển lực lượng home guard (dân phòng) tại huyện Sambalpur, bang Odisha (Ấn Độ), ngay trên đường băng của sân bay. Dân phòng là một lực lượng dân sự bán chuyên, hỗ trợ cảnh sát chính quy trong công tác giữ gìn trật tự, an ninh và ứng phó tình huống khẩn cấp tại Ấn Độ.

Khoảng 8.000 thí sinh tham dự kỳ thi tại đường băng sân bay Jamadarpali (Ấn Độ) (Ảnh: The IndianExpress).

Toàn bộ kỳ thi được tổ chức ngay trên đường băng sân bay Jamadarpali, thuộc huyện Sambalpur, bang Odisha. Kỳ thi do lực lượng cảnh sát địa phương giám sát và sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) nhằm bảo đảm tính minh bạch, khách quan.

Lãnh đạo công an huyện Sambalpur cho biết việc lựa chọn đường băng sân bay xuất phát từ vấn đề hậu cần.

“Với số lượng thí sinh rất lớn, chúng tôi cần một không gian đủ rộng để các ứng viên có thể làm bài thi viết mà không gặp trở ngại”, vị này nói.

Điều đáng chú ý là kỳ thi có số lượng lớn ứng viên trình độ cao, bao gồm bác sĩ, kỹ sư và thạc sĩ. Họ đã đăng ký dự tuyển để tranh 187 suất vào biên chế làm dân phòng, trong khi vị trí này chỉ yêu cầu trình độ học vấn tối thiểu từ lớp 5.

Việc nhiều lao động có trình độ cao tham gia thi tuyển vào một vị trí có thu nhập thấp đã nhanh chóng gây tranh luận. Trên các diễn đàn trực tuyến, sự kiện này được chia sẻ kèm theo nhiều ý kiến chỉ trích, cho rằng đây là dấu hiệu đáng lo ngại về thực trạng việc làm và đào tạo nhân lực tại Ấn Độ.

Đảng đối lập Trinamool Congress (TMC) đã lên tiếng chỉ trích chính quyền bang Odisha do Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) lãnh đạo, cho rằng sự việc phản ánh những bất cập trong công tác tạo việc làm tại địa phương.

TMC nhận định mô hình chính phủ “hai động cơ” - mô hình cả chính quyền bang và trung ương đều do BJP kiểm soát - chưa tạo ra đủ cơ hội việc làm tương xứng với trình độ của lực lượng lao động chất lượng cao, làm gia tăng nguy cơ lãng phí nguồn nhân lực. Đến nay, BJP tại bang Odisha vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức trước các chỉ trích này.

Vụ việc tổ chức kỳ thi tuyển lực lượng dân phòng tại sân bay Sambalpur được xem là hồi chuông cảnh báo về công tác quy hoạch tuyển dụng, năng lực hạ tầng phục vụ các kỳ thi quy mô lớn, cũng như tình trạng chênh lệch ngày càng rõ giữa trình độ đào tạo và cơ hội việc làm.

Theo các chuyên gia, chính quyền cần tăng cường quy hoạch nguồn nhân lực, mở rộng cơ hội việc làm cho lao động trình độ cao, đồng thời bảo đảm điều kiện tổ chức thi tuyển trang nghiêm, nhân văn, tránh tạo ra những tiền lệ không phù hợp trong công tác tuyển dụng.

Nguyên Khánh