ĐH Quốc gia Hà Nội có tân giám đốc, từng là Thứ trưởng Bộ GD&ĐT

Cụ thể, tại Quyết định số 1885/QĐ-TTg ngày 3/9, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ chức Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

PGS.TS Hoàng Minh Sơn sinh năm 1969, quê quán tại tỉnh Hưng Yên. Trình độ chuyên môn, là PGS.TS chuyên ngành Điều khiển-Tự động hóa.

Năm 2000-2014, ông là giảng viên Khoa Điện (nay là Viện Điện), Đại học Bách khoa Hà Nội; kế đến là Trưởng phòng đào tạo, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Năm 2006, ông được phong hàm Phó giáo sư.

Tháng 4/2014, ông Hoàng Minh Sơn là Phó hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội và là Hiệu trưởng trường này vào tháng 7/2015.

PGS.TS Hoàng Minh Sơn, tân Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội (Ảnh: HUST).

Tháng 8/2020, ông Sơn là Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tháng 10/2020, ông Hoàng Minh Sơn giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

Tại Bộ GD&ĐT, lĩnh vực ông phụ trách là giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; giáo dục thường xuyên; quản lý văn bằng, chứng chỉ; công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực được phân công...

ĐH Quốc gia Hà Nội là đại học đầu tiên được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh khai giảng dưới ánh sáng độc lập.

Theo đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh khai giảng khoá đầu tiên Trường Đại học Quốc gia Việt Nam - đơn vị tiền thân của ĐHQGHN hiện nay, vào ngày 15/11/1945 và chủ toạ lễ khai giảng này.

GS.TSKH Vũ Minh Giang, chủ tịch Hội đồng Đào tạo ĐHQGHN nhấn mạnh: “Giờ đây, khi đất nước đã có cơ đồ vững chắc và bước vào kỷ nguyên phát triển mới, ĐHQGHN càng nhận thấy trách nhiệm lịch sử của mình: tiếp nối khát vọng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi xướng, đồng hành cùng dân tộc trên con đường đi tới phồn vinh, hùng cường”.