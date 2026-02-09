Sau lùm xùm lạm thu, sửa bài thi, hiệu trưởng có phải chịu trách nhiệm?

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai cho biết đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh về kết quả xử lý các vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ.

Đối với phản ánh ban đại diện phụ huynh lạm thu, UBND phường Quy Nhơn Nam đã tổ chức họp kiểm điểm việc huy động, tiếp nhận kinh phí trái quy định.

Tập thể lãnh đạo nhà trường cũng đã họp kiểm điểm, chấn chỉnh trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan. Đến ngày 2/2, toàn bộ số tiền huy động không đúng quy định đã được hoàn trả cho phụ huynh.

Ban đại diện phụ huynh trao bảng biểu trưng số tiền gần 160 triệu đồng để làm mái che cho Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (Ảnh: Phụ huynh cung cấp).

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai, UBND phường Quy Nhơn Nam đang rà soát toàn bộ đội ngũ viên chức quản lý các trường học trên địa bàn để sắp xếp, luân chuyển, kiện toàn theo quy định, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng giáo dục.

Liên quan đến phản ánh giáo viên tiếng Anh T.T.K.N. tự ý sửa bài kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2025-2026 của học sinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ đã kỷ luật giáo viên này bằng hình thức cảnh cáo, không phân công giảng dạy, bố trí công tác văn thư.

Nhà trường cũng tổ chức rà soát, đánh giá lại toàn bộ bài kiểm tra do giáo viên trên giảng dạy để bảo đảm kết quả đánh giá khách quan, công bằng.

Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai đề nghị UBND phường Quy Nhơn Nam tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, xử lý theo thẩm quyền đối với Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ do để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý, gây bức xúc trong phụ huynh và dư luận xã hội, thực hiện điều chuyển vị trí công tác đối với hiệu trưởng nhà trường.

Cùng với đó, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ sở giáo dục trực thuộc nghiêm túc chấp hành quy định về các khoản thu, vận động, tài trợ và dạy thêm, học thêm; tăng cường kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh và xử lý các sai phạm.

Như Dân trí đã thông tin, nhiều phụ huynh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ phản ánh việc giáo viên tiếng Anh cố tình sửa bài thi, làm sai lệch kết quả của học sinh. Qua kiểm tra, nhà trường xác định có 14 phụ huynh lớp 3C và 5 phụ huynh lớp 4B phản ánh việc bài làm của học sinh bị can thiệp.

Cùng thời điểm, ban đại diện phụ huynh nhà trường vận động đóng góp hơn 624 triệu đồng để làm mái che và thuê nhân công vệ sinh cho 52 lớp học.

Đến giữa tháng 1, số tiền vận động được hơn 469 triệu đồng và sau đó bị xác định không đúng quy định, buộc hoàn trả toàn bộ.