Đề xuất bãi bỏ kỳ thi đại học ở Hàn Quốc để giảm áp lực thi cử

Ông Jung Geun-sik, Giám đốc Sở Giáo dục TP Seoul (Hàn Quốc) vừa đề xuất lộ trình bãi bỏ kỳ thi đại học (Suneung) vào năm 2040, đồng thời cải tổ toàn diện hệ thống tuyển sinh đại học Hàn Quốc, nhằm giảm áp lực thi cử và thích ứng với bối cảnh suy giảm dân số.

Ông cho rằng hệ thống tuyển sinh hiện nay vốn đặt nặng điểm số kỳ thi đại học không còn phù hợp với các thách thức giáo dục và xã hội.

Ông Jung Geun-sik, Giám đốc Sở Giáo dục TP Seoul (Hàn Quốc) (Ảnh: Yonhap).

Kỳ thi đại học ở Hàn Quốc kéo dài 8 tiếng, được xem là kỳ thi vô cùng áp lực. Vào ngày thi, thị trường cổ phiếu mở cửa muộn so với ngày thường. Xe buýt và tàu điện ngầm phải tăng thêm chuyến để các thí sinh không đến muộn. Thậm chí, mọi chuyến bay cũng phải tạm dừng để không gây tiếng ồn.

Theo ông Jung, việc cạnh tranh điểm số quá mức, chi phí học cao và môi trường giáo dục chạy theo xếp hạng đang làm suy yếu chất lượng học tập của học sinh.

“Mô hình này không còn đảm bảo tương lai cho thế hệ trẻ”, ông nhấn mạnh.

Vì vậy, việc tuyển sinh cần được triển khai theo ba giai đoạn, bắt đầu từ kỳ tuyển sinh năm 2028.

Trong giai đoạn ngắn hạn Sở Giáo dục TP Seoul đề xuất bỏ cách chấm điểm xếp hạng, chuyển sang chấm theo thang điểm cố định đối với các môn học tự chọn theo định hướng nghề nghiệp và liên ngành. Cách làm này nhằm giúp học sinh chọn môn học phù hợp với năng lực và sở thích, thay vì chọn môn chỉ để dễ đạt điểm cao.

Đồng thời, lãnh đạo ngành giáo dục TP Seoul đề xuất bãi bỏ việc khuyến nghị các trường đại học tại khu vực tuyển 30-40% sinh viên dựa trên điểm kỳ thi đại học; thay vào đó là mở rộng chính sách tuyển sinh cân bằng vùng miền và siết điều kiện xét tuyển sớm đối với học sinh từ các trường chuyên biệt.

Ở giai đoạn trung hạn, áp dụng cho học sinh nhập học đại học từ năm 2033, đề xuất mở rộng chấm điểm tuyệt đối cho toàn bộ các môn học THPT và các phần thi trong kỳ thi đại học, đồng thời tăng số lượng câu hỏi trả lời ngắn và bài luận.

Từ năm 2033, lãnh đạo ngành giáo dục TP Seoul đề xuất mở rộng chấm điểm tuyệt đối cho toàn bộ các môn học THPT. Tuyển sinh đại học sẽ dựa nhiều hơn vào hồ sơ học tập, đánh giá quá trình nỗ lực và tiến bộ của học sinh trong suốt những năm phổ thông.

Kỳ thi đại học lúc này chỉ còn giữ vai trò tham khảo, với hình thức đánh giá đơn giản hơn, có thêm câu hỏi tự luận và bài luận để kiểm tra khả năng tư duy, thay vì chỉ làm trắc nghiệm.

Trong giai đoạn cuối, đến năm 2040, ngành giáo dục Seoul đề xuất bãi bỏ hoàn toàn kỳ thi đại học, khi số lượng học sinh trong độ tuổi đi học được dự báo giảm mạnh. Việc tuyển sinh sẽ chuyển sang đánh giá toàn diện năng lực, kết quả học tập và sự phát triển của học sinh trong suốt bậc THPT.

Cùng với đó, một số loại hình trường học đặc thù cũng sẽ được tổ chức lại để giảm chênh lệch giữa các trường và phù hợp với thực tế dân số học sinh đang giảm.

Đề xuất này hiện mới ở mức kiến nghị và sẽ được trình lên Ủy ban Giáo dục Quốc gia Hàn Quốc xem xét. Dự kiến, quyết định cuối cùng về việc có bãi bỏ kỳ thi đại học hay không sẽ được đưa ra vào năm 2026, sau khi tham vấn các bộ, ngành và giới chuyên môn.