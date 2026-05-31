Lưu ý đặc biệt về thời tiết trong những ngày thi lớp 10 tại TPHCM

Hôm nay (31/5), hơn 150.000 thí sinh tại TPHCM làm thủ tục dự thi vào lớp 10 năm học 2026-2027. Kỳ thi chính thức diễn ra trong hai ngày 1 và 2/6.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 2/6, thời tiết TPHCM duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa dông, nhiệt độ trung bình dao động từ 25 đến 31 độ C.

Trong những ngày diễn ra kỳ thi lớp 10 ở TPHCM, nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 34 độ C, song dự báo có mưa dông ở nhiều khu vực

Dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho thấy thời tiết trong những ngày diễn ra kỳ thi nhìn chung khá thuận lợi cho việc đi lại và dự thi của thí sinh. Ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-34 độ C. Tuy nhiên, chiều tối và tối có khả năng xuất hiện mưa dông tại một số khu vực.

Ngày 31/5, nhiệt độ dao động từ 25 đến 31 độ C. Nhiều khu vực như phường Sài Gòn, Chợ Lớn, Bình Thạnh, Thủ Đức, Gò Vấp, Tân Bình, Củ Chi, Bình Chánh và Nhà Bè... được dự báo có xác suất mưa trên 70%.

Ngày 1/6, nhiệt độ phổ biến từ 24-34 độ C. Xác suất mưa tại nhiều khu vực dao động từ 60 đến 65%, tập trung vào chiều tối và tối.

Đến ngày 2/6, nhiệt độ tiếp tục ở mức 26-34 độ C, xác suất mưa phổ biến từ 50-55%. Một số khu vực ở trung tâm thành phố, Tân Bình, Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ có khả năng mưa cao hơn.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cảnh báo, trong những ngày tới, gió mùa Tây Nam ở khu vực phía Nam hoạt động với cường độ trung bình và có xu hướng mạnh dần.

Đồng thời, rãnh áp thấp hoạt động mạnh hơn và nâng trục lên phía Bắc, tạo điều kiện hình thành mưa dông vào chiều tối.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong cơn dông có thể xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ cũng có thể gây ngập úng tại một số tuyến đường, ảnh hưởng đến việc đi lại và đưa đón thí sinh.

Do đó, thí sinh và phụ huynh cần theo dõi dự báo thời tiết, chủ động sắp xếp thời gian di chuyển phù hợp và chuẩn bị các phương án ứng phó với thời tiết trong thời gian diễn ra kỳ thi.