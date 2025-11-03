Dạy tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1, thay đổi cách thi

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp để đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025–2035 là đổi mới phương pháp dạy học, phương thức thi, kiểm tra, đánh giá.

Theo đó, việc dạy học tiếng Anh sẽ không chỉ đo kỹ năng ngữ pháp và từ vựng như trước đây mà chuyển sang dạy cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, trong đó chú trọng phát triển kỹ năng nghe và nói.

Tương ứng, phương thức thi sẽ thay đổi theo hướng thiết kế hệ thống đánh giá đa dạng, linh hoạt, phù hợp thực tiễn, thúc đẩy việc dạy học tiếng Anh và dạy học bằng tiếng Anh một cách tự nhiên, gắn với môi trường sử dụng thực tế.

Đề án cũng đặt ra yêu cầu phải xây dựng hệ thống quy trình, công cụ đánh giá năng lực tiếng Anh theo chuẩn đầu ra một cách đồng bộ, liên thông, tiệm cận với chuẩn đánh giá theo năng lực của quốc tế.

Đồng thời, hệ thống đánh giá, kiểm định chất lượng dạy học ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh trong các trường học, sẽ được xây dựng và hoàn thiện theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp.

Học sinh Mèo Vạc (Tuyên Quang) học tiếng Anh với giáo viên từ Hà Nội (Ảnh: Trường Marie Curie).

Theo lộ trình, đến năm 2030, 100% trường phổ thông trên toàn quốc sẽ dạy tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1, tiến tới hình thành môi trường sử dụng tiếng Anh tự nhiên trong nhà trường, giúp học sinh coi tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, không chỉ là môn học.

Đề án Đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học được áp dụng trong tất cả các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên cả nước.

Ước tính đề án sẽ tác động đến khoảng 50.000 cơ sở giáo dục với gần 30 triệu trẻ em, học sinh, sinh viên và khoảng 1 triệu cán bộ quản lý, giáo viên ở tất cả các cấp học, ngành học, ngành đào tạo.

Thời gian thực hiện của đề án là 20 năm (2025-2045).

Bộ GD&ĐT cho biết, để triển khai thành công Đề án thì cần có ít nhất 1 biên chế vị trí việc làm là giáo viên tiếng Anh trong mỗi cơ sở giáo dục mầm non. Biên chế phát sinh dự kiến ở bậc này là 12.000 người.

Đối với bậc tiểu học, biên chế giáo viên tiếng Anh phát sinh là gần 10.000 giáo viên. Tổng cả hai bậc cần thêm 22.000 giáo viên.

Tiếng Anh hiện là ngôn ngữ chính thức hoặc ngôn ngữ thứ hai ở 54 quốc gia và 27 vùng lãnh thổ. Phần lớn đó là những quốc gia và vùng lãnh thổ có nền khoa học công nghệ tiên tiến, kinh tế phát triển mạnh và có tổng GDP chiếm đến 45% GDP toàn cầu.