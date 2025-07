Dấu ấn phát triển của trường quốc tế hàng đầu TPHCM

Với mô hình giáo dục kết hợp giữa tinh hoa quốc tế cùng những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, Asian School không ngừng nỗ lực thực hiện sứ mệnh đào tạo những thế hệ học sinh bản lĩnh, tri thức, đạo đức sẵn sàng hội nhập.

Từ ngôi trường tiên phong đến hệ thống giáo dục được quốc tế công nhận

Thành lập năm 1999, Trường Quốc tế Á Châu thuộc Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu (GAIE), là đơn vị tiên phong đào tạo song song chương trình giáo dục quốc gia và chương trình giáo dục quốc tế đáp ứng trọn vẹn mong muốn của phụ huynh học sinh về một môi trường học tập năng động, hiện đại như các trường phổ thông ở các nước phát triển.

Tất cả cơ sở của Asian School tọa lạc tại các khu vực trung tâm thuận tiện cho việc học tập và sinh hoạt của học sinh.

Từ cơ sở đầu tiên ở quận 3, hiện nay, GAIE đã phát triển thành hệ thống liên cấp quy mô lớn, đào tạo từ tiểu học đến trung học phổ thông, đại học đến sau đại học với 18 cơ sở và dự án đang đầu tư xây dựng tại TPHCM, Đà Nẵng.

Dự án Trường Quốc tế Á Châu Đà Nẵng.

Tính đến năm học 2024-2025, GAIE đã đào tạo gần 90.000 học sinh - sinh viên - học viên; tỷ lệ học sinh hoàn thành bậc tiểu học, tốt nghiệp THCS và THPT luôn đạt 100%; 77,2% học sinh của trường đậu vào các trường đại học Việt Nam, hơn 21% học sinh du học tại các trường đại học uy tín nước ngoài.

Nhiều cựu học sinh của trường giành học bổng và đậu vào các trường đại học top đầu thế giới như: Harvard, Yale, UC Berkeley, UCLA, UC Davis, UC Irvine, Santa Clara University, Aalto University, University of British Columbia, University of Cambridge, ESMA Aviation Academy, University of Debrecen - Medical School, Université Paris-Saclay - Faculté de Pharmacie, Monash University, University of Newcastle, Macquarie University, Singapore Management University, National University of Singapore,…

Các phòng học tại Asian School trang bị cơ sở vật chất tiện nghi, không gian hiện đại để học sinh thỏa sức sáng tạo.

Tháng 4/2024, Asian School đã đạt kiểm định quốc tế của Hội đồng các trường quốc tế (Council of International Schools - CIS), là trường phổ thông quốc tế của Việt Nam dạy song song 2 chương trình đầu tiên được công nhận đạt kiểm định quốc tế CIS cùng lúc tất cả 10 campus thuộc hệ thống trường.

Sứ mệnh giáo dục: Đào tạo thế hệ công dân toàn cầu

Với triết lý giáo dục: “Tâm hồn Việt Nam, giáo dục thế giới”, trường lồng ghép các giá trị truyền thống như lòng hiếu thảo, sự nhân ái, tinh thần hiếu học và đức khiêm nhường vào các tiết học, hoạt động ngoại khóa, thiện nguyện, chương trình kỹ năng sống và các ngày lễ văn hóa dân tộc. Những giá trị ấy trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, giúp học sinh phát triển toàn diện trong môi trường hiện đại mà vẫn giữ gìn truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc.

Môi trường học với giáo viên bản ngữ giúp học sinh phản xạ tiếng Anh linh hoạt, giao tiếp tự nhiên như ngôn ngữ thứ hai.

Học sinh Asian School không chỉ xuất sắc trong học tập mà còn năng động, tự tin thể hiện sở thích, đam mê thông qua các hoạt động ngoại khóa đa dạng được trường xây dựng nhằm tạo điều kiện tốt nhất để các em phát triển năng khiếu trong các lĩnh vực khác nhau. Tính đến nay, học sinh của trường đã đạt được 939 giải học sinh giỏi cấp quận và thành phố, 932 giải thể thao, nghệ thuật, năng khiếu quốc gia và quốc tế.

Bên cạnh học thuật, trường đặc biệt chú trọng phát triển kỹ năng mềm như thuyết trình, phản biện, làm việc nhóm, lãnh đạo, giải quyết vấn đề…

Với phương châm đào tạo cho học sinh phát triển toàn diện từ tri thức đến nhân cách, sự hiểu biết xã hội trong môi trường học tập hiện đại đạt kiểm định quốc tế, Asian School là lựa chọn tin cậy của hàng nghìn phụ huynh - nơi khởi đầu lý tưởng để các em tự tin vươn ra thế giới và chinh phục hành trình học tập toàn cầu.

Trường Quốc tế Á Châu (bậc Tiểu học IPS và Bậc Trung học AHS) thuộc Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu (GAIE) gồm các thành viên: Trường Quốc tế Á Châu (Asian School), Viện Nghiên cứu Châu Á (IAS) và Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU). Đây là hệ thống giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế từ tiểu học, trung học phổ thông đến đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học tại Việt Nam.

Trường Quốc tế Á Châu (Asian School) đào tạo từ lớp 1 đến lớp 12, cung cấp điều kiện học tập, giảng dạy và chăm sóc như các trường phổ thông tại các nước phát triển.

Trường đang nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh cho năm học mới 2025-2026 tại các cơ sở tọa lạc ở những khu vực trung tâm TPHCM. Để tìm hiểu thêm thông tin của trường và hồ sơ tuyển sinh, phụ huynh truy cập:

Website www.asianintlschool.edu.vn

Email: admission@asianintlschool.edu.vn.

Hotline:

- Bậc Tiểu học IPS: 032 812 9696

- Bậc Trung học AHS: 0937 018 780