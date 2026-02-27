Nam sinh 17 tuổi ở xã biên giới Điện Biên đạt giải thưởng Toán học danh giá

Trần Anh Quân đang học lớp 12C1, lớp chuyên Toán của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Điện Biên. Ít ngày trước, Anh Quân đã được Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán tuyển chọn và triệu tập vào danh sách tham dự kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương (APMO) năm 2026.

Em cũng sẽ tham gia kỳ thi tuyển chọn đội tuyển Olympic Toán học quốc tế (IMO) năm nay.

Anh Quân đã có chuỗi thành tích Toán học nối dài trong suốt 12 năm phổ thông.

Lớp 10, Anh Quân từng giành huy chương bạc Toán học tại kỳ thi học sinh giỏi khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ, huy chương Vàng Toán học tại Trại hè Hùng Vương.

Lớp 11, Anh Quân thi vượt cấp và đạt giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn Toán. Lớp 12, nam sinh giành giải nhất tại kỳ thi này.

“Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, tỉnh Điện Biên có giải nhất Toán quốc gia”, thầy Phạm Ngọc Hưng, giáo viên dạy Toán của Anh Quân tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, nói.

Trần Anh Quân được trao giải thưởng Lê Văn Thiêm 2025 (Ảnh: NVCC).

Khi học trò được chọn là ứng viên giải thưởng Lê Văn Thiêm, thầy Hưng không nghĩ đến việc Anh Quân sẽ đạt giải. Giải thưởng Lê Văn Thiêm rất danh giá, thường chỉ trao cho những học sinh có thành tích tại IMO.

Do đó, lúc nhận tin, thầy Hưng vô cùng bất ngờ và xúc động. Với thầy, đây là một kết quả xứng đáng, ghi nhận tài năng và nỗ lực của một học sinh đến từ vùng biên giới, điều kiện học tập thiếu thốn, khó khăn.

Nhà Anh Quân ở xã Thanh Nưa, một xã biên giới của tỉnh Điện Biên, bố mẹ đều làm ruộng. Bố Anh Quân quê ở tỉnh Hà Nam cũ, chưa học hết cấp 3, lên Điện Biên mưu sinh. Mẹ Anh Quân là người địa phương, học hết lớp 6 đã nghỉ để đi làm đỡ đần gia đình, nhường cho các em ăn học.

“Tôi luôn dặn dò hai con rằng, bố mẹ thiệt thòi không được học hành nên giờ bố mẹ dồn hết mọi thứ cho các con ăn học. Các con phải chăm chỉ, phấn đấu, dám ước mơ xa để thì sau này mới có thể có đóng góp cho xã hội”, chị Hương, mẹ của Anh Quân, chia sẻ.

Với khao khát con học giỏi, vợ chồng chị Hương không ngại xa xôi, thay phiên nhau chở các con đi học trong thành phố, để con được học những ngôi trường tốt nhất với những thầy cô tốt nhất.

Anh Quân (bìa phải, hàng dưới) cùng thầy Hưng và các bạn trong đội tuyển Toán (Ảnh: NVCC).

Chị gái Anh Quân cũng từng vào đội tuyển quốc gia môn Toán, đang là sinh viên năm thứ 3 chương trình Khoa học máy tính (IT1) của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Thầy Hưng kể, ngay từ lớp 8, Anh Quân đã dùng tài liệu ôn thi đội tuyển của chị gái để tự mày mò học và giải toán. Khả năng tự học và niềm say mê với Toán của Anh Quân là điều khiến em trở nên khác biệt so với bạn bè đồng trang lứa.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Anh Quân cho biết, ngoài bài tập thầy cô giao, em thường lên mạng tìm các nguồn tài liệu mở để ôn luyện thêm. Nam sinh cũng tận dụng tối đa cơ hội mỗi khi được nhà trường cử xuống các trường chuyên ở Phú Thọ, Bắc Ninh, Nghệ An… học tập.

Đội tuyển học sinh giỏi Toán của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm nay bội thu giải thưởng với 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 1 giải khuyến khích. Đây cũng là thành tích cao nhất của đội tuyển từ trước đến nay, đồng thời cũng là áp lực với các giáo viên lãnh đội như thầy Hưng.

Là một tỉnh miền núi biên giới, Điện Biên đứng hạng 32/34 tỉnh thành xét theo đóng góp vào tăng trưởng kinh tế quốc gia năm 2025. Ngân sách đầu tư cho giáo dục mũi nhọn hạn chế. Để học trò có thể tham gia các cuộc thi lớn, hay đi học chuyên đề ở các trường chuyên lớn, nhà trường và các giáo viên lãnh đội như thầy Hưng phải rất nỗ lực bởi việc đi lại xa xôi, tốn kém kinh phí.

Các học sinh thi quốc gia của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Ảnh: Fanpage nhà trường).

Khoảng cách gần 500km từ Điện Biên xuống Hà Nội cũng cản trở các giáo viên trong việc giao lưu học hỏi chuyên môn, khó tiếp cận tài liệu ôn tập hay các giáo sư đầu ngành. Do đó, việc có giải quốc gia ở môn Toán là điều hiếm hoi với Điện Biên.

Hiện tại Anh Quân ôn thi tập trung tại Hà Nội, chuẩn bị cho kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương sắp tới. Đây là lần đầu tiên nam sinh xa nhà nhiều ngày như vậy. Chị Hương dặn con dù mải học cũng cố gắng gọi điện về cho mẹ một lần mỗi ngày để mẹ đỡ lo.

Mong muốn của chị là con trai sẽ chọn ngành Sư phạm. Tuy nhiên, giống như chị gái, Anh Quân có mục tiêu của riêng mình. “Dù con lựa chọn trường gì, ngành gì, tôi cũng sẽ ủng hộ con”, chị Hương bày tỏ.