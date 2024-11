Cựu sinh viên Trường Đại học FPT làm tiến sĩ, nghiên cứu viên cao cấp tại Anh

Tháng 6, Tiến sĩ kinh tế, nghiên cứu viên cao cấp của Trung tâm Nghiên cứu và Phân tích về Di cư (Centre for Research and Analysis of Migration), Đại học University College London (Anh) - Huỳnh Nhật Quỳnh có nghiên cứu khoa học đầu tiên được chấp thuận xuất bản trên một tạp chí thuộc danh mục Q1.

Chị Huỳnh Nhật Quỳnh hiện là nghiên cứu viên sau tiến sĩ tại Trung tâm Nghiên cứu và Phân tích về Di cư (Centre for Research and Analysis of Migration), Đại học University College London (Anh).

Nghiên cứu này của chị tập trung vào sự ảnh hưởng của việc dạy thêm, học thêm tác động tới kết quả học tập và sự tự tin, nhận thức bản thân của học sinh tiểu học ở Việt Nam. Đề tài đã được chị Quỳnh ấp ủ từ khi còn là nghiên cứu sinh tiến sĩ.

"Mất ít nhất 3-4 năm hoặc hơn để hoàn thiện bài báo khoa học từ khi hình thành ý tưởng - bao gồm thu thập, phân tích dữ liệu, giải thích kết quả và phản biện đối với ngành mà tôi đang theo đuổi", Tiến sĩ Huỳnh Nhật Quỳnh chia sẻ. Do đó, theo chị, giai đoạn đầu làm nghiên cứu sinh tiến sĩ là khoảng thời gian nhiều thách thức do chưa có kết quả nghiên cứu hoặc kết quả chưa được các tạp chí khoa học uy tín chấp thuận công bố, xuất bản.

Chị đã trải qua khoảng thời gian thách thức đó bằng cách vận dụng kỹ năng, tư duy được trau dồi khi học Trường ĐH FPT. "May mắn là môi trường đại học giúp tôi có cả kỹ năng cứng về kiến thức và kỹ năng mềm về cách xử lý vấn đề, tư duy để thích ứng nhanh với những sự khác biệt", Tiến sĩ Huỳnh Nhật Quỳnh chia sẻ.

Khác biệt giữa định hướng chương trình đào tạo ở đại học và chương trình thạc sĩ, tiến sĩ nước ngoài là khó khăn đầu tiên chị phải vượt qua khi bắt đầu nghiên cứu khoa học tại châu Âu và Anh. Có học bổng vào Trường ĐH FPT, tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng với kết quả xuất sắc, chị Quỳnh tâm đắc với chương trình đào tạo có tính ứng dụng cao của trường. Tuy nhiên, sau khi giành được học bổng thạc sĩ tại Trường ĐH Padova (Ý) và tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu tiến sĩ, chị phải học các môn chuyên ngành nặng về lý thuyết.

"Sau cú sốc ban đầu, tôi đã nhanh chóng trao đổi với giáo sư bộ môn, được thầy tư vấn về lộ trình, giáo trình học, vá lỗ hổng về kiến thức nền về kinh tế lượng, là môn nền tảng cho phân tích, nghiên cứu kinh tế", chị Quỳnh nói.

Nữ tiến sĩ 9X cũng cho rằng việc học tập trong môi trường tôn trọng cá nhân, khuyến khích sáng tạo ở bậc đại học giúp chị có can đảm dám thử và dám sai. Đây là một trong những yếu tố cần có của người theo đuổi con đường nghiên cứu học thuật. Đối với một nhà nghiên cứu theo đuổi lĩnh vực khá phức tạp như nghiên cứu và phân tích kinh tế vi mô, khả năng làm việc với cường độ cao và kiên trì cũng là điều kiện cần có để hoàn thành những mục tiêu đề ra.

Chị Huỳnh Nhật Quỳnh trong một dịp đến Hà Lan.

Ngoài ra, chị Quỳnh đánh giá cao vai trò của kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm… trong môi trường nghiên cứu học thuật mang tính quốc tế. Tất cả những kỹ năng, tư duy này, theo chị, đều có thể có được nền tảng từ đại học và trở thành hành trang quý theo chị trong suốt quá trình làm nghiên cứu.

"Tôi học cách sống trọn vẹn với hiện tại, không vì chú trọng vào kết quả mà bỏ qua việc tận hưởng hành trình. Tìm được niềm vui và ý nghĩa trong công việc hàng ngày cũng là cách để tôi duy trì động lực", chị Quỳnh nói.

Theo đuổi nghiên cứu khoa học nhiều năm ở nước ngoài, chị Quỳnh cảm thấy vui khi chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng các nhà nghiên cứu kinh tế người Việt Nam trong vài năm trở lại đây. Những hội thảo kinh tế quốc tế uy tín được tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia Việt Nam đã tạo cơ hội giúp chị kết nối, làm việc với nhiều đồng nghiệp chung mối quan tâm tại Việt Nam và trên thế giới.

Chị Quỳnh tin những giới hạn trong nghiên cứu khoa học đang được xóa mờ. Cũng như tinh thần vượt qua giới hạn của mảng giáo dục Tập đoàn FPT - nơi chị vừa được vinh danh là một trong 25 cựu sinh viên tiêu biểu nhân dịp 25 năm hình thành và phát triển. Đây như sự khích lệ để nữ tiến sĩ 9X kiên tâm trên con đường nghiên cứu khoa học.

"Tôi cảm thấy được khích lệ để thực hiện thêm các nghiên cứu về Việt Nam, nhằm cung cấp thông tin, kết quả dựa trên những phân tích, dữ liệu đáng tin cậy, góp phần xây dựng chương trình, chính sách thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội đất nước", chị Quỳnh cho biết.