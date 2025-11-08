Loạt trường đại học loại thẳng thí sinh bạo lực học đường

Với nhiều thế hệ học sinh Hàn Quốc, tấm vé vào đại học không đơn thuần là thành tích học tập, mà còn được xem như bước ngoặt mở ra con đường thăng tiến xã hội, đảm bảo việc làm ổn định và khẳng định vị thế lâu dài.

Tuy nhiên, ngoài kiến thức chuyên môn, hàng loạt trường đại học trọng điểm, trong đó có Đại học Quốc gia Seoul - ngôi trường danh giá bậc nhất Hàn Quốc - bắt đầu từ chối tiếp nhận những thí sinh có tiền sử bạo lực học đường.

Nhiều thí sinh bị các trường đại học từ chối do có tiền sử bạo lực học đường (Ảnh: Getty Images).

Theo số liệu thống kê, 6/10 trường đã từ chối tiếp nhận 45 thí sinh trong kỳ tuyển sinh năm 2025 vì có hồ sơ liên quan đến bạo lực học đường.

Trong số đó, có hai thí sinh bị Đại học Quốc gia Seoul từ chối và 22 thí sinh bị Đại học Quốc gia Kyungpook loại bỏ.

Xu hướng này được dự báo sẽ trở thành “chuẩn mực mới” từ năm 2026. Theo đó, tất cả các trường đại học ở quốc gia này sẽ buộc phải xem xét hồ sơ bạo lực học đường trong quá trình tuyển sinh. Việc này nhằm nâng cao tiêu chuẩn, cũng như để những người từng có hành vi bạo lực học đường phải chịu trách nhiệm nhiều hơn.

Tại Hàn Quốc, các hành vi bạo lực học đường được phân loại theo thang kỷ luật từ cấp độ 1 (viết thư xin lỗi) đến cấp độ 9 (đuổi học).

Các trường đại học được phép tự xác định cách tính điểm phạt cho từng mức độ vi phạm. Chẳng hạn, Đại học Quốc gia Kyungpook áp dụng quy định nghiêm ngặt bậc nhất: Trừ 10 điểm đối với các vi phạm từ mức 1 đến 3; 50 điểm cho mức 4 đến 7 và trừ 150 điểm cho các trường hợp bị chuyển trường hoặc đuổi học (mức 8 và 9).

Trong số 22 thí sinh bị từ chối, không ai đạt đủ điểm vượt qua ngưỡng phạt, dù đăng ký vào các ngành học thuật, nghệ thuật, thể thao hay xét tuyển bằng bài luận.

“Đây không chỉ là hành vi sai phạm cá nhân. Bạo lực học đường làm mất niềm tin của xã hội với học đường. Chúng tôi tin rằng, các trường đại học nên có trách nhiệm duy trì các giá trị cộng đồng”, thông cáo của trường đại học nêu rõ.

Nguyên tắc này đang được đón nhận nhanh chóng. Các trường đại học sư phạm như: Đại học Sư phạm Gyeongin, Busan và Đại học Sư phạm Quốc gia Seoul đã thông báo sẽ loại tất cả thí sinh có tiền sử bạo lực học đường từ năm 2026. Các trường có đào tạo giáo viên và y khoa khác cũng đang cân nhắc áp dụng biện pháp tương tự.

Nhân vật nữ chính là nạn nhân của bạo lực học đường trong phim "The Glory" của Hàn Quốc (Ảnh: Từ clip).

Đằng sau sự thay đổi chính sách là chuyển biến sâu sắc về văn hóa, thể hiện cách xã hội Hàn Quốc dần nhận thức bạo lực học đường không còn là chuyện nhỏ hay xung đột cá nhân đơn thuần. Đây là vấn đề nghiêm trọng liên quan đến quyền con người và trách nhiệm xã hội.

Những năm 2000, bạo lực học đường ở Hàn Quốc thường bị xem nhẹ. Khi ấy, giáo viên thường được khuyến khích hòa giải thay vì kỷ luật, trong khi phụ huynh được khuyên nên tha thứ. Cách tiếp cận phổ biến khi đó là hàn gắn thay vì ghi nhận hành vi.

Tuy nhiên, hàng loạt vụ việc nghiêm trọng trong thập kỷ qua, bao gồm các vụ tự tử liên quan đến bắt nạt, lời kể của người nổi tiếng, sự gia tăng bạo lực mạng. Đặc biệt khi làn sóng dư luận từ bộ phim The Glory (vinh quang trong thù hận) đã đưa bạo lực học đường từ câu chuyện cá nhân trở thành vấn đề xã hội cấp bách với quy mô lớn.

Đối với học sinh Hàn Quốc, tác động của thay đổi chính sách này rất lớn. Các hồ sơ liên quan đến bạo lực học đường sẽ được lưu trữ trong hồ sơ chính thức đến hai năm sau khi tốt nghiệp. Trong trường hợp bị đuổi học, thông tin học sinh sẽ được ghi lại vĩnh viễn.

Điều này có nghĩa, việc xét tuyển đại học, cũng như cơ hội làm việc trong cả khu vực công lẫn tư nhân, đều có thể chịu ảnh hưởng lâu dài.

Kiều Yên