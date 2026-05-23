Cuộc đua vào lớp 10 Phổ thông Năng khiếu với tỉ lệ "1 chọi 8" ở TPHCM

Sáng 23/5, hơn 4.700 thí sinh tại TPHCM đã chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu, một trong những kỳ thi được đánh giá là căng thẳng nhất thành phố với tỷ lệ cạnh tranh cao kỷ lục.

Ngay từ 6h, không khí tại điểm thi Trường Cao đẳng Kinh tế TPHCM (phường Vườn Lài) đã trở nên sôi động. Hàng trăm thí sinh cùng phụ huynh đã có mặt, chuẩn bị cho môn thi đầu tiên.

Mai Anh, học sinh THCS Dĩ An, cùng mẹ đã phải di chuyển từ rất sớm do khoảng cách địa lý. "Nhà em cách xa điểm thi nên hai mẹ con chủ động đi sớm để có thời gian ổn định tâm lý và chuẩn bị tốt nhất", Mai Anh chia sẻ.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu năm nay diễn ra trong hai ngày 23 và 24/5.

Với chỉ tiêu tuyển sinh 595 học sinh cho cả hai cơ sở An Đông và Đông Hòa, tỷ lệ chọi vào trường năm nay lên tới 1/7,9. Điều này đồng nghĩa với việc trung bình gần 8 thí sinh sẽ cạnh tranh để giành một suất học tại ngôi trường danh giá này.

Nhiều thí sinh không giấu được sự căng thẳng trước áp lực cạnh tranh, trong khi một số khác lại giữ tâm lý thoải mái, xem đây là cơ hội để thử sức mình. "Em từng tham gia nhiều kỳ thi học sinh giỏi nên khá quen với áp lực. Em không đặt nặng kết quả để có tâm lý thoải mái khi làm bài", Ngọc Diệu, học sinh THCS Quang Trung, chia sẻ.

Thục Anh, học sinh Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, được bố mua món nước yêu thích để động viên tinh thần trước khi bước vào kỳ thi quan trọng.

Sáng nay, các thí sinh sẽ hoàn thành bài thi Ngữ Văn và Tiếng Anh. Nhiều em vẫn tranh thủ ôn bài đến sát giờ vào phòng thi.

Để trúng tuyển vào Trường Phổ thông Năng khiếu, thí sinh phải dự thi ít nhất 4 môn: Toán, Văn, Tiếng Anh và một môn chuyên. Các em có thể đăng ký thi tối đa 2 môn chuyên, miễn không trùng lịch. Đề thi môn không chuyên bao gồm cả phần tự luận và trắc nghiệm, trong khi môn chuyên chỉ có tự luận (trừ môn Tiếng Anh).

Được thành lập năm 1996, Trường Phổ thông Năng khiếu là trường duy nhất tại TPHCM tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 riêng biệt, độc lập với kỳ thi chung của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Năm 2025, trường đã thu hút hơn 3.500 thí sinh dự thi, với tỷ lệ chọi trung bình là 1/6. Điểm chuẩn lớp chuyên Toán dẫn đầu với 33,75 điểm, các lớp còn lại dao động từ 24,4 đến 33 điểm.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu được tổ chức tại 4 điểm thi chính: Trường Phổ thông Năng khiếu, Trường THCS Hồng Bàng, Trường Cao đẳng Kinh tế TPHCM và Trường Tiểu học Thiên Hộ Dương.

Trong khi các thí sinh tập trung làm bài, nhiều phụ huynh vẫn nán lại ngoài cổng trường, sẵn sàng hỗ trợ con em mình trong trường hợp có bất kỳ sự cố nào. Chiều nay, các em sẽ tiếp tục với môn thi Toán.