Cụ thể 5 bước tuyển sinh lớp 1, 6 ở TPHCM, Sở lưu ý khẩn

Cụ thể, theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT TPHCM, quy trình đăng ký tuyển sinh trực tuyến đầu cấp năm học 2026-2027 gồm 5 bước:.

Việc tuyển sinh đầu cấp ở TPHCM thực hiện 100% theo hình thức trực tuyến (Ảnh: H.N).

Bước 1:Mở trình duyệt web Microsoft Edge (hoặc Firefox, Chrome, Cốc cốc, Safari,…)

Bước 2: Truy cập vào địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn/

Bước 3: Tại màn hình trang chủ, phụ huynh lưu ý đọc kỹ các phần thông tin về quy định, thông tin, hướng dẫn đăng ký tuyển sinh.

Bước 4: Chọn (xác nhận thông tin), chọn cấp học, số định danh cá nhân và mật khẩu đã được cung cấp để thực hiện tra cứu kết quả tuyển sinh.

Với học sinh đang học cuối cấp mầm non, phụ huynh chọn cấp học đăng ký tuyển sinh là tiểu học.

Học sinh đang học lớp 5, phụ huynh chọn cấp học đăng ký tuyển sinh là THCS.

Bước 5: Hệ thống hiển thị giao diện “kiểm tra thông tin học sinh”, phụ huynh thực hiện rà soát thông tin hồ sơ cuối cấp học sinh.

Để hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh, Sở GD&ĐT TPHCM hướng dẫn phụ huynh 3 bước chụp ảnh thông tin cư trú trên ứng dụng VNeID làm minh chứng đăng ký tuyển sinh đầu cấp.

Cụ thể gồm đăng nhập ứng dụng VNeID trên điện thoại; tại màn hình trang chủ, chọn tiện ích Thông tin cư trú để kiểm tra thông tin cư trú của học sinh; phụ huynh chụp lại Thông tin cư trú và Thông tin học sinh tại mục Thành viên khác trong hộ gia đình để làm minh chứng xác nhận.

Trường hợp hồ sơ tuyển sinh đầu cấp của học sinh cần điều chỉnh, phụ huynh tải lên minh chứng (ảnh giấy khai sinh và thông tin cư trú trên VNeID), nhập mã bảo vệ, cam kết khai báo đúng thông tin và gửi đề xuất chỉnh sửa. Sau đó chọn nội dung cần chỉnh, gửi đề xuất chi tiết và đăng nhập lại cổng tuyển sinh để xác nhận hồ sơ sau khi nhà trường cập nhật.

Đặc biệt, Sở GD&ĐT TPHCM lưu ý, từ ngày 3/2 đến 3/3, phụ huynh rà soát, xác nhận thông tin tuyển sinh trên Cổng tuyển sinh đầu cấp TPHCM.

Học sinh ở TPHCM (Ảnh: Hoài Nam).

Quá thời hạn, hệ thống mặc định phụ huynh đã chấp thuận toàn bộ dữ liệu hiện có và sử dụng làm căn cứ chính thức trong quá trình tuyển sinh.

Sau thời gian này, các yêu cầu điều chỉnh nơi ở sẽ không được giải quyết, trừ trường hợp đặc biệt được Ban Chỉ đạo tuyển sinh địa phương xem xét, phê duyệt theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT.