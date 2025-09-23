Cô giáo Cà Mau đọc thơ tâm huyết với ngành tại hội nghị điển hình tiên tiến

Ngày 23/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ I (2025-2030), sau khi hợp nhất 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu thành tỉnh Cà Mau.

Nhiều thầy, cô giáo điển hình tiên tiến được tỉnh Cà Mau tuyên dương (Ảnh: CTV).

Là một trong những nhà giáo được báo cáo điển hình tại hội nghị, cô Lê Ngọc Giàu (giáo viên dạy môn văn của Trường THPT Nguyễn Trung Trực, phường Giá Rai) đã trình bày tham luận “Phát huy vai trò công tác chủ nhiệm lớp trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh”.

“Trong nhà trường, giáo dục đạo đức là một bộ phận không thể thiếu của quá trình giáo dục rèn luyện nhân cách học sinh. Đạo đức được xem là nền tảng trong phẩm chất, nhân cách, là cái gốc của con người.

Vì thế, việc dạy chữ phải kết hợp với dạy người để hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện cho học sinh trong quá trình giáo dục như Bác Hồ kính yêu đã khẳng định: “Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”, cô Ngọc Giàu chia sẻ.

Theo cô Lê Ngọc Giàu, khi được giao công tác chủ nhiệm lớp, cô nhận thức được cần định hướng và giáo dục học sinh có lối sống kỷ luật, tự giác chấp hành nội quy trường lớp, quy định của pháp luật, sống có trách nhiệm trong từng hoạt động, nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, hướng học sinh đến lối sống lành mạnh, giản dị, biết giúp đỡ mọi người xung quanh, biết yêu thương và sẵn sàng cống hiến, lựa chọn những giá trị sống tích cực.

Qua nhiều năm làm công tác chủ nhiệm, theo cô Giàu, có nhiều thử thách nhưng đã cho cô nhiều kinh nghiệm hơn. Cô thấy rằng, khi giáo viên chủ nhiệm phát huy được vai trò “Người thầy - người bạn - người dẫn đường” thì việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh sẽ trở nên thiết thực, hiệu quả và bền vững.

Kết thúc tham luận của mình bằng những câu thơ do chính cô sáng tác nói về nghề giáo và theo cô, đây cũng là điều mà bản thân tâm đắc với nghề: "Nghề giáo mình phải “mô phạm” nhé em!/Rèn luyện tự thân thì gương mình mới sáng/Dạy trò ngoan, sống làm người tử tế/Biết nhịn nhường, biết chia sẻ, vị tha/Biết sống cho người rồi hãy nghĩ đến ta/Chọn yêu thương, chân thành làm lẽ sống/Nhớ nghe em, nghề giáo mình sẽ sáng/Khi ta dạy trò mình bằng cả Trí, Tài, Tâm!".

Cô Lê Ngọc Giàu chia sẻ tham luận điển hình tại hội nghị (Ảnh: CTV).

Tại hội nghị, nhiều thầy, cô giáo điển hình cũng đã có những bài tham luận được đánh giá cao, như: Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử ở Trường THPT Định Thành; phát huy vai trò của tổ trưởng chuyên môn trong việc hưởng ứng phong trào thi đua "đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập" ở Trường THPT Sông Đốc; giải pháp quản lý tổ chuyên môn nhằm nâng cao kết quả dạy học môn sinh học tại Trường THPT Đầm Dơi;…

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương thầy, cô giáo được chọn điển hình tiên tiến của ngành giáo dục. Đây là những bông hoa tươi thắm trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.

"Tôi thấu hiểu rằng, để gặt hái được thành tích đó là cả quá trình phấn đấu với rất nhiều tâm sức, thầm lặng cống hiến, thầm lặng hy sinh của các nhà giáo vì sự nghiệp trồng người đầy vinh quang và gian khổ", ông Luân chia sẻ.

Phó Chủ tịch tỉnh Cà Mau lưu ý thời gian tới, việc thi đua để mỗi người, mỗi đơn vị cần rút ra được những bài học kinh nghiệm cho mình từ đồng nghiệp, từ đơn vị bạn.

Ông Luân nhấn mạnh, giáo dục và đào tạo là một ngành lớn, có đội ngũ hùng hậu, tập hợp những con người giàu khát vọng. Thầy, cô giáo là những kiến trúc sư kiến tạo nên những con người có đức, có tài để sau này phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.