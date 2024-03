Chuyên gia nói chuyện với sinh viên về bình đẳng giới

4 Đại sứ quán tại Việt Nam gồm: Đại sứ quán Canada, Thụy Sỹ, New Zealand, Na Uy phối hợp cùng Đại học Ngoại thương, tổ chức chương trình "She Leads Here" (phụ nữ lãnh đạo).

Chia sẻ tại sự kiện, nhiều nữ lãnh đạo năng động trong lĩnh vực kinh doanh, đạo diễn điện ảnh, chuyên gia khắc phục bom mìn…, chia sẻ những câu chuyện mà họ trải qua như minh chứng tuyệt vời cho nỗ lực vượt qua định kiến giới.

PGS.TS Phạm Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương, cho rằng có một số người, đôi khi muốn làm điều gì đó nhưng họ gặp trở ngại bởi rào cản khó vượt qua là phụ nữ. Có lẽ vậy, phụ nữ sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều để được ghi nhận, để không bị hoài nghi hay để có niềm tin vào chính bản thân.

Bà Đỗ Thị Thanh Nhàn, Giám đốc Chương trình Viện trợ Nhân dân Na Uy (NPA) tại tỉnh Thừa Thiên Huế (TTH), có 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khắc phục bom mìn (Ảnh: Th. Dương).

Do đó, buổi nói chuyện của một số chuyên gia, đại sứ với sinh viên nhằm chia sẻ những câu chuyện họ trải qua như minh chứng cho sự bền bỉ, sự dẻo dai, ý chí quyết tâm, tinh thần vượt khó để phụ nữ vượt qua được mọi rào cản, định kiến để dẫn dắt mang lại nhiều giá trị cho xã hội.

Phát biểu tại chương trình, ngài Shawn Steil, Đại sứ Canada tại Việt Nam, cho biết thông qua những câu chuyện truyền cảm hứng vượt qua khó khăn và định kiến xã hội để làm chủ cuộc sống của các diễn giả, từ đó có thể tiếp thêm động lực và hình ảnh về vai trò quan trọng của phụ nữ, trẻ em gái trong gia đình và xã hội.

"Chương trình nhằm nâng cao tiếng nói của các nhà lãnh đạo nữ trong tất cả các lĩnh vực. Những người phụ nữ này là tác nhân mạnh mẽ của sự thay đổi. Họ phải đối mặt với những thách thức liên quan đến giới tính. Họ đã nắm bắt các cơ hội để cải thiện cuộc sống của họ và của gia đình họ. Họ truyền cảm hứng cho tôi.

Chúng ta đều có vai trò trong việc phá bỏ các rào cản và nhóm 4 đại sứ quán tại Việt Nam trên đây sẽ tiếp tục ưu tiên sự tham gia có ý nghĩa của các bạn gái vị thành niên và những người phụ nữ trẻ trong tất cả các lĩnh vực", ngài Shawn Steil nói.

Sinh viên được truyền cảm hứng về bình đẳng giới (Ảnh: Th. Dương).

Cũng theo ông Shawn Steil, Chính phủ Canada có riêng chính sách đối ngoại vì nữ quyền.

Tất cả mọi người, bất kể từ nền tảng hay giới tính nào, đều phải được hưởng lợi đầy đủ từ việc tham gia bình đẳng vào các quyền kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa.

Chính sách này áp dụng cho tất cả các lĩnh vực mà Canada đang cam kết tại Việt Nam, bao gồm các nỗ lực về ngoại giao, hòa bình và an ninh, quan hệ thương mại và kinh tế, hỗ trợ quốc tế và các dịch vụ lãnh sự.

"Điều này được thực hiện thông qua một loạt các chương trình, dự án và sáng kiến được phát triển qua nhiều năm. Tôi xin lấy ví dụ các dự án giải quyết vấn đề phân biệt đối xử dựa trên giới tính và chấm dứt tảo hôn với sự hỗ trợ từ Quỹ Canada dành cho các sáng kiến địa phương (CFLI).

Hay các dự án giúp nhiều phụ nữ khởi nghiệp hoặc đảm bảo công việc tốt hơn", ông Shawn Steil cho hay.

Nữ sinh Đại học Ngoại thương đặt câu hỏi cho diễn giả (Ảnh: Th. Dương).

Không riêng Canada, Na Uy, Thụy Sỹ, New Zealand cũng có nhiều chính sách để thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam.

Với Na Uy, quốc gia này muốn thúc đẩy bình đẳng giới thông qua các dự án hợp tác, nhằm tăng cường quyền của phụ nữ và trẻ em gái trong nhiều lĩnh vực.

Trong chính sách đối ngoại của mình, Thụy Sỹ dành ưu tiên cao cho việc đạt được bình đẳng giới ở cấp độ quốc tế. Quốc gia này tập trung góp phần xóa bỏ mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Trong những năm qua, New Zealand đã thể hiện sự hỗ trợ vững chắc thông qua nhiều dự án phát triển khác nhau, cung cấp hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em gái, đặc biệt là những người thuộc các nhóm dễ bị tổn thương.

Hỗ trợ này bao gồm các chương trình xây dựng năng lực, hỗ trợ tài chính, hỗ trợ sinh kế và các dự án nhằm chống bạo lực trên cơ sở giới.