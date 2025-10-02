Cho phép trường vận động tài trợ nhưng phải minh bạch

Ngày 2/10, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Cà Mau vừa có đề nghị các đơn vị trường học trực thuộc về việc thực hiện các khoản thu đầu năm học 2025-2026.

Theo Sở GD&ĐT, trước khi bước vào năm học mới, Sở đã có yêu cầu các đơn vị trường học thực hiện nghiêm các khoản thu theo đúng quy định. Tuy nhiên, qua theo dõi và phản ánh của phụ huynh học sinh cho thấy hiện nay có nhiều đơn vị trường học thực hiện chưa đúng quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau yêu cầu các trường học trực thuộc thực hiện đúng quy định việc thu, chi đầu năm học (Ảnh minh họa: Nhật Linh Đan).

Để đảm bảo các điều kiện cho năm học mới được thuận lợi, các khoản thu, chi đầu năm công khai, minh bạch, đúng quy định, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “lạm thu”, Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau đề nghị các đơn vị trường học thực hiện đúng chính sách học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh.

Trong điều kiện ngân sách còn khó khăn, các cơ sở giáo dục được phép tuyên truyền vận động tài trợ cho hoạt động giáo dục để thực hiện các nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, nhưng phải đảm bảo công tác vận động tài trợ đúng quy định trên tinh thần tự nguyện.

"Không xem vận động tài trợ cho hoạt động giáo dục là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo", Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau lưu ý và quán triệt các trường học tuyệt đối không đặt ra các khoản thu ngoài quy định, không để xảy ra tình trạng ép buộc, thỏa thuận không minh bạch.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các trường học thực hiện vận động, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch; niêm yết, công khai thông tin đối với công tác thu, chi tài chính tại đơn vị.

Sở GD&ĐT giao người đứng đầu đơn vị trường học chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước giám đốc Sở nếu để xảy ra tình trạng thu, chi sai quy định; không kịp thời công khai, minh bạch tài chính, tài sản để cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh theo dõi, giám sát.

Với bảo hiểm y tế học sinh, các cơ sở giáo dục cần chủ động phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội tại địa phương thực hiện thu nhiều lần, không thu cùng một lúc nhằm giảm bớt gánh nặng, chia sẻ khó khăn với phụ huynh học sinh.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau, Sở sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra định kỳ, đột xuất về việc công khai, minh bạch thu, chi, mua sắm, sửa chữa tài sản công tại các cơ sở giáo dục.

Kết quả kiểm tra sẽ được Sở thông báo công khai rộng rãi và làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xếp loại thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với tập thể, cá nhân có liên quan.