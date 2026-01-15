Đề xuất bổ sung thêm 1 ngày nghỉ lễ vào Bộ luật Lao động

Liên quan đến việc Bộ Chính trị thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam và sẽ trở thành ngày nghỉ lễ, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Cục Việc làm cho biết, Cục đã có công văn gửi Vụ Pháp chế (Bộ Nội vụ) về đề xuất đưa nội dung này khi sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động năm 2019.

Việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động sẽ được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục xây dựng pháp luật và báo cáo Chính phủ xem xét trước khi trình Quốc hội quyết định.

Trước đó, ngay sau khi nhận được Nghị quyết 80, Công đoàn Việt Nam đã thông tin, chia sẻ và lấy ý kiến phản hồi từ đoàn viên, người lao động.

Với hơn 85.000 người được lấy ý kiến, hơn 95% bày tỏ rất vui mừng và đồng tình rất cao với nội dung nghị quyết thống nhất lựa chọn ngày 24/11 hàng năm là Ngày văn hóa Việt Nam, ngày này người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương. Số còn lại, người lao động cũng đều bày tỏ sự đồng tình với ngày nghỉ mới này.

Thống nhất chọn Ngày Văn hóa Việt Nam là ngày nghỉ, được hưởng nguyên lương (Thiết kế: Khương Hiền).

"Chưa có những kế hoạch cụ thể, nhưng chắc chắn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ coi đây là cơ hội để tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, người lao động – đối tượng vốn đang thiếu nhiều điều kiện để thụ hưởng các giá trị văn hóa tinh thần, trong đó có lý do thời gian", Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu thông tin.

Theo lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đây là dịp rất tốt để tổ chức các sân chơi văn hóa – thể thao, đưa người lao động đến với các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn hoặc dành thời gian để cùng các thành viên trong gia đình chia sẻ, tôn vinh các giá trị văn hóa gia đình Việt Nam.

Theo Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ tổng cộng 11 ngày nghỉ lễ, Tết chính thức, hưởng nguyên lương, gồm Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4, Quốc tế Lao động 1/5 và Quốc khánh 2/9.

Sau khi thể chế hóa chủ trương của Bộ Chính trị, năm 2026 sẽ được thêm 1 ngày nghỉ lễ, nâng số ngày nghỉ lên 12 ngày.

Như vậy, cộng thêm các ngày nghỉ cuối tuần liền kề và hoán đổi ngày làm việc và thêm một ngày nghỉ lễ vừa được quyết định, năm 2026, người lao động có tổng cộng 26 ngày nghỉ các dịp lễ, Tết.