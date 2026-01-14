Chi tiết 26 ngày nghỉ các dịp lễ, Tết trong năm 2026

Theo Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ tổng cộng 11 ngày nghỉ lễ, Tết chính thức, hưởng nguyên lương, gồm Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4, Quốc tế Lao động 1/5 và Quốc khánh 2/9.

Cộng thêm các ngày nghỉ cuối tuần liền kề và hoán đổi ngày làm việc và thêm một ngày nghỉ lễ vừa được quyết định, năm 2026, người lao động có tổng cộng 26 ngày nghỉ các dịp lễ, Tết.

Cụ thể, người dân vừa trải qua kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày liên tục từ thứ năm, ngày 1/1/2026, đến hết chủ nhật, ngày 4/1/2026, dương lịch do thực hiện hoán đổi ngày làm việc xen giữa.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 (Thiết kế: Khương Hiền).

Còn hơn 1 tháng nữa, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bước vào kỳ nghỉ lễ dài nhất trong năm là dịp Tết Nguyên đán với 9 ngày liên tiếp. Kỳ nghỉ Tết chính thức bắt đầu từ thứ hai, ngày 16/2/2026 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), đến hết thứ sáu, ngày 20/2/2026 (tức ngày mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Cùng với 5 ngày nghỉ Tết, cán bộ, công chức được nghỉ nối tiếp 4 ngày nghỉ cuối tuần.

Năm 2026, ngày Giỗ tổ Hùng Vương rơi vào chủ nhật (26/4 dương lịch). Do trùng với ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ hai (27/4). Tính cả 2 ngày cuối tuần, kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày, từ thứ bảy 25/4 đến hết thứ hai 27/4.

Năm 2026, người lao động có tổng cộng 26 ngày nghỉ lễ, Tết (Ảnh: Hải Long)

Hai ngày lễ lớn là 30/4 và 1/5 rơi vào thứ năm và thứ sáu. Với những người lao động không phải đi làm thứ bảy, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, từ 30/4 đến hết 3/5 (tính cả hai ngày cuối tuần).

Dịp Quốc khánh 2/9, cả nước được nghỉ 2 ngày theo quy định, gồm 1/9 (ngày liền kề trước) và chính lễ 2/9. Với việc hoán đổi ngày làm việc thứ hai (31/8) sang thứ bảy (22/8) và tính cả ngày nghỉ cuối tuần, kỳ nghỉ Quốc khánh sẽ kéo dài 5 ngày liên tục, từ 29/8 đến hết 2/9.

Với người lao động trong doanh nghiệp, người sử dụng lao động quyết định cho nghỉ 2 ngày, gồm ngày 2/9 và một ngày liền trước hoặc sau.

Mới đây nhất, Nghị quyết của Bộ Chính trị nêu thông tin cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng thống nhất chọn ngày 24/11 hàng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, với chủ trương là ngày nghỉ được hưởng nguyên lương. Ngày 24/11 năm nay rơi vào thứ ba, người lao động được nghỉ 1 ngày.