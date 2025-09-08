Chàng trai duy nhất năm 2025 dám "phá vỡ" định kiến học Giáo dục mầm non

Trong nhiều năm, ngành Giáo dục mầm non không chỉ đối diện với áp lực nghề nghiệp mà còn phải vượt qua những định kiến xã hội dai dẳng. Nhiều người vẫn mặc định giáo viên mầm non phải là nữ, bởi công việc nuôi dạy và chăm sóc trẻ gắn liền với hình ảnh người mẹ.

Trong 250 tân sinh viên khóa 51 khoa Giáo dục mầm non ở cơ sở chính của Trường Đại học Sư phạm TPHCM, Lê Trung Nghĩa, 18 tuổi, cựu học sinh Trường THPT Quang Trung, xã Thái Mỹ, TPHCM là nam sinh duy nhất.

Lê Trung Nghĩa, nam sinh viên duy nhất của khóa 51, khoa Giáo dục mầm non, Trường Đại học Sư phạm TPHCM (Ảnh: Tuyết Dũng).

TS Bùi Hồng Quân, Trưởng khoa Giáo dục Mầm non, Trường ĐH Sư phạm TPHCM, cho biết các bạn nam thường e dè khi thi vào ngành Giáo dục mầm non.

Tuy nhiên, thực tế có nhiều thầy giáo mầm non rất yêu nghề, được phụ huynh tin tưởng, thậm chí trở thành quản lý tại các trường mầm non hoặc cơ quan nhà nước. Một người mẹ có thể chăm con tốt thì một người bố cũng có thể làm điều tương tự.

Song, tín hiệu vui là ngành Giáo dục mầm non của trường ngày càng thu hút sinh viên nam. Ví dụ như năm 2023 trở về trước gần như khoa không có sinh viên nam, nhưng trong các năm 2024, 2025, mỗi năm khoa đều có một bạn.

Nhìn lại quá khứ, giáo dục mầm non thường bị xem nhẹ, chưa được đánh giá đúng vị trí. Song những năm gần đây, xã hội đã có cái nhìn tích cực hơn, coi mầm non là bậc nền tảng trong hệ thống giáo dục. Nhiều chính sách mới cũng dần khẳng định vai trò, vị thế của giáo viên mầm non.

TS Bùi Hồng Quân trao các phần tuyên dương, khen thưởng thủ khoa, á khoa năm nay tại sự kiện (Ảnh: Tuyết Lưu).

"Chúng tôi luôn mong khoa có nhiều sinh viên nam hơn nữa. Bởi vì, rõ ràng là giáo dục mầm non thì không chỉ các cô giáo làm được. Các thầy giáo mầm non cũng có thể làm, làm rất tốt", TS Quân nói.

TS Bùi Hồng Quân, cho biết năm nay số lượng sinh viên đăng ký thi vào ngành Giáo dục mầm non tăng hơn nhiều so với năm trước. Số lượng thí sinh thi năng khiếu tăng gần 4 lần (năm 2024 có khoảng 1.000 thí sinh thi năng khiếu, năm nay có gần 4.000).

Chất lượng đầu vào tăng, dẫn tới chất lượng tân sinh viên cũng cao hơn. Điểm chuẩn năm 2024 cho ngành này là 24,24, năm nay là 26,05. Thủ khoa đầu vào năm nay của khoa Giáo dục mầm non lên đến 28,79 điểm.

TS Bùi Hồng Quân cho rằng: “Chỉ khi các bạn thực sự tin và yêu nghề thì mới nỗ lực làm tốt. Lúc ấy, các bạn sẽ lại trở thành người nâng cao vai trò, vị thế của người giáo viên mầm non trong sự nhìn nhận của xã hội”.

Ngoài chính sách chung của nhà nước, khi ra trường, nếu sinh viên trở thành giáo viên ở các trường mầm non công lập tại TPHCM, sẽ có thêm những chính sách đặc thù riêng.

Thu nhập khởi điểm của các giáo viên mầm non công lập ở TPHCM là 12, 13 triệu đồng/tháng. Nếu sinh viên chọn làm việc tại các cơ sở ngoài công lập, thu nhập của các bạn có thể từ 7-15 triệu đồng/tháng, tùy năng lực và cơ sở giáo dục mầm non...

Tuyết Lưu