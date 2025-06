Chấm thi vào lớp 10 THPT Hà Nội: "Không có chuyện chấm lỏng hay chặt"

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay điểm thi và điểm chuẩn sẽ được công bố cùng thời điểm để phụ huynh học sinh bớt chờ đợi lo âu.

Hiện Sở chưa thể nói trước điểm chuẩn sẽ cao hay thấp bởi sau khi có điểm thi mới biết được điều đó.

"Việc công bố điểm sẽ phải kiểm tra rất kỹ, không có chuyện xô lệch. Đặc biệt việc chấm thi sẽ thực hiện theo ba-rem, không có chuyện chấm lỏng, chấm chặt", ông Cương khẳng định.

Cũng theo người đứng đầu ngành giáo dục Hà Nội, đơn vị này đã đặt yêu cầu chuẩn bị cao cho kỳ thi, nhiều người hy sinh công việc riêng để tham gia vào công tác thi.

"Có người làm đề nhưng bố mất cũng không thể về. Có cán bộ ở điểm thi, bố mất cũng không thể về mà phải chờ đến khi kết thúc buổi thi mới về nhà chịu tang", ông Cương xúc động nói.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội kiểm tra phòng y tế tại điểm thi Trường THPT Yên Hòa (Ảnh: Mỹ Hà).

Nhận xét về đề thi năm nay, ông Phạm Quốc Toản, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, cho biết đề thi năm nay bám sát cấu trúc, định dạng, đảm bảo phát triển năng lực theo chương trình, có tính phân loại.

Đề văn có tính mở cao, nội dung câu hỏi gần gũi, ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa, xóa bỏ định kiến “học tủ”, là bức tranh rõ nét cho việc đổi mới giáo dục đào tạo, chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực cho người học.

Cô Lâm Kiều Ninh, Trường THCS Đống Đa, nhận xét năm nay lần đầu tiên không sử dụng ngữ liệu trong SGK để đưa vào đề thi ngữ văn, ban đầu giáo viên rất lo nhưng sau khi môn thi kết thúc, nhiều giáo viên và học sinh nhận xét “hạnh phúc”.

Cô Nguyễn Việt Nga, giáo viên ngữ văn Trường THPT Việt Đức, cho biết: “Ngay từ đầu tháng 7-8, đội ngũ thầy cô ra đề đã tham gia nhiều cuộc tập huấn của Sở GD&ĐT đến phòng GD&ĐT liên quan đến vấn đề thi. Tôi nhận thấy đề thi phù hợp năng lực học sinh, sắp xếp từ dễ đến khó, mang tính phân loại học sinh.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí về việc chấm thi môn văn liệu có tình trạng “chấm lỏng, chấm chặt”, chấm theo cảm hứng?

Cô Nga cho hay, việc chấm thi môn văn đã có hướng dẫn cụ thể theo ba-rem rất rõ ràng.

Do vậy, phụ huynh và học sinh không phải lo lắng việc chấm lỏng, chấm chặt hay chấm đắt, chấm rẻ. Theo ba-rem hướng dẫn, nếu thí sinh đạt ở mức độ kiến thức nào, sẽ được chấm điểm ở mức độ đó.

Báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT Hà Nội, kết thúc kỳ thi lớp 10 THPT không chuyên Hà Nội, tại 201 điểm thi trên địa bàn, công tác coi thi diễn ra bình thường.

Sau 3 buổi thi, toàn thành phố chỉ có 1 thí sinh vi phạm quy chế do mang điện thoại vào phòng thi môn ngoại ngữ, không có cán bộ nào vi phạm quy chế. Có 12 thí sinh cần hỗ trợ làm bài thi do có vấn đề về sức khỏe, cần hỗ trợ y tế.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT của Hà Nội năm 2025 (Ảnh: Hải Long).

Đánh giá của một số giáo viên, đề thi vào lớp 10 năm nay vừa sức, có nhiều ngữ liệu đời sống đúng tinh thần chương trình giáo dục 2018.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2025-2026 trên địa bàn thành phố diễn ra ngày 7-8/6.

Đây là kỳ thi đầu tiên được tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 với định hướng đánh giá năng lực, phẩm chất người học.

Với việc chọn ra 64% số thí sinh vào các trường trung học phổ thông công lập, kỳ thi mang tính cạnh tranh cao và nhận được sự quan tâm lớn của xã hội.

Ngay chiều 7/6, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký Công văn gửi các đơn vị trên địa bàn, về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, tuyển sinh lớp 10 và tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2025-2026.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Nội rà soát kỹ các khâu trong công tác ra đề, in sao đề thi vào lớp 10 và công tác in sao đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 bảo đảm chính xác, an toàn.

Các đơn vị kịp thời phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT, báo cáo UBND thành phố.