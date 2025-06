Thí sinh Hà Nội làm bài môn toán, kết thúc kỳ thi lớp 10 không chuyên

Báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT Hà Nội, kết thúc ngày thi đầu tiên, tại 201 điểm thi trên địa bàn, công tác coi thi diễn ra bình thường. Toàn thành phố có 1 thí sinh vi phạm quy chế do mang điện thoại vào phòng thi môn ngoại ngữ.

Đánh giá của một số giáo viên, đề thi hai môn đầu tiên của kỳ thi vào lớp 10 năm nay của Hà Nội vừa sức, có nhiều ngữ liệu đời sống theo tinh thần chương trình giáo dục 2018.

Đánh giá về đề thi môn ngữ văn và tiếng Anh vào lớp 10 của Hà Nội năm nay, một số giáo viên cho biết kiến thức vừa phải, phù hợp năng lực học sinh.

Mặc dù vậy, ở đề thi môn ngữ văn, giáo viên đánh giá có định hướng rõ ràng nhưng độ phân hóa không cao, dễ thiệt cho học sinh giỏi.

Sáng nay, thí sinh Hà Nội làm bài thi môn toán (Ảnh: Thành Đông).

Ở đề thi môn ngoại ngữ, nhiều thí sinh làm bài thi môn tiếng Anh khoe “dễ thở”, nhiều em tự tin đạt 7-8 điểm.

Đề thi tiếng Anh có một số dạng bài mới, tăng khả năng phân loại. Dự đoán sẽ có nhiều thí sinh đạt điểm 8-9, nhưng điểm 10 sẽ không nhiều. Đề thi xuất hiện một số dạng bài mới như: Nhận diện biển báo, sắp xếp đoạn văn, đọc điền thông báo ngắn, đọc hiểu ghép nối…, theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2025-2026 trên địa bàn thành phố diễn ra ngày 7-8/6.

Toàn thành phố có hơn 103.000 thí sinh thi vào lớp 10 THPT công lập, khoảng 4.411 phòng thi, 201 điểm thi, 15.173 cán bộ, giáo viên, nhân viên, công an tham gia công tác tổ chức, và hơn 2.000 cán bộ, giáo viên tham gia chấm thi.

Quy mô thí sinh của Hà Nội gấp khoảng 10 lần số thí sinh và số điểm thi trung bình tại các tỉnh thành khác.

Lịch thi lớp 10 THPT chuyên của Hà Nội năm 2025 (Ảnh: Mỹ Hà).

Đây là kỳ thi đầu tiên được tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 với định hướng đánh giá năng lực, phẩm chất người học.

Với việc chọn ra 64% số thí sinh vào các trường trung học phổ thông công lập, kỳ thi mang tính cạnh tranh cao và nhận được sự quan tâm lớn của xã hội.

Ngay chiều 7/6, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký Công văn gửi các đơn vị trên địa bàn, về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, tuyển sinh lớp 10 và tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2025-2026.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Nội rà soát kỹ các khâu trong công tác ra đề, in sao đề thi vào lớp 10 và công tác in sao đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 bảo đảm chính xác, an toàn.

Các đơn vị kịp thời phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT, báo cáo UBND thành phố những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền theo quy định.