Cách xử lý bất ngờ của công an vụ 2 nữ sinh lớp 7 "tỉ thí 1-1"

Ngày 9/12, Công an xã Phước Dinh cho biết đã kịp thời xử lý vụ bạo lực học đường giữa 2 nữ sinh lớp 7.

Vụ việc xảy ra ngày 6/12, khi 2 học sinh rủ nhau lên sân bóng Sơn Hải 2 (xã Phước Dinh) để “tỉ thí 1-1", nhằm giải quyết mâu thuẫn xuất phát từ một bài đăng trên Facebook hồi tháng 8.

Hai nữ sinh lớp 7 ôm nhau giảng hòa trước sự chứng kiến của lực lượng chức năng (Ảnh: Công an xã Phước Dinh).

Khi 2 nữ sinh xô xát, hơn 20 học sinh cùng lứa tuổi đứng xung quanh reo hò, quay clip.

Nhận tin báo, Công an xã Phước Dinh phối hợp với gia đình và nhà trường đến giải tán, giáo dục nhóm học sinh và yêu cầu các em tham gia ẩu đả ôm nhau giảng hòa. Tại buổi làm việc, các học sinh cam kết không tái phạm.

Sau khi làm việc, công an yêu cầu các em có mặt tại buổi “tỉ thí” dọn vệ sinh khu vực.

Thông tin về vụ việc được Công an xã Phước Dinh đăng tải trên mạng xã hội. Bài đăng thu hút được hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận, hầu hết đều ủng hộ cách làm của lực lượng công an.

Các học sinh có mặt tại cuộc "tỉ thí" được yêu cầu đi dọn rác, làm sạch cảnh quan môi trường (Ảnh: Công an xã Phước Dinh).

Tài khoản Facebook Xuân Thọ bình luận: “Công an dễ thương xỉu, bắt dọn hết cả khu phố mới được, kiểu này về là biết phụ việc ba mẹ”.

Đồng quan điểm, tài khoản Út Hàm Mỹ viết: “Dễ thương quá, giải quyết vấn đề nhẹ nhàng, tình cảm”.