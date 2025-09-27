Kỳ thi tuyển giáo viên lớn nhất ở TPHCM, cao nhất 1 "chọi" 15

Sáng 27/9, Sở GD&ĐT TPHCM tổ chức kỳ thi tuyển dụng giáo viên đợt 1 năm học 2025-2026 tại các đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành giáo dục của thành phố.

Kỳ thi diễn ra tại các hội đồng thi gồm Trường THPT Trưng Vương, Trường THPT Hùng Vương, Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa, Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, Trường THPT Gia Định và Trường THPT Marie Curie.

Thí sinh tham gia thi tuyển giáo viên ở TPHCM sáng 27/9 (Ảnh: Hoài Nam).

Ở vòng thi trực tiếp này, các ứng viên sẽ bốc thăm chọn đề thực hành, chuẩn bị nội dung trình bày trong 15 phút, nộp lại phiếu chuẩn bị.

Sau đó, thí sinh sẽ trực tiếp trình bày kiến thức và minh hoạ kỹ năng nghề nghiệp theo nội dung chuẩn bị và trả lời các câu hỏi của ban kiểm tra, sát hạch.

Bà Trần Thị Ngọc Châu, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM thông tin, nhu cầu tuyển dụng của TPHCM đợt này là gần 5.700 giáo viên cho cả các trường học công lập trực thuộc Sở và các trường học công lập trực thuộc UBND phường, xã, đặc khu. Có 10.562 hồ sơ dự tuyển với 10.176 hồ sơ đủ điều kiện tham gia kỳ thi.

Cạnh tranh cao nhất tập trung ở các môn tự nhiên bậc THPT. Cụ thể môn vật lý nhu cầu tuyển dụng 18 giáo viên nhưng có 265 ứng viên đăng ký, tỷ lệ 1 “chọi” gần 15.

Tiếp đó, môn hoá học chỉ tuyển 20 giáo viên nhưng có tới 266 ứng viên đăng ký, tỷ lệ 1 “chọi” 13,3. Môn toán cần tuyển 68 giáo viên, có đến 367 ứng viên đăng ký; môn sinh học nhu cầu tuyển 19 với 120 ứng viên đăng ký.

Thí sinh tham dự thi tuyển giáo viên bốc thăm chọn đề thực hành (Ảnh: Hoài Nam).

Bà Trần Thị Ngọc Châu cho biết, bên cạnh các môn học thuộc bậc THPT, thì mức cạnh tranh ở một số môn học bậc tiểu học và giáo viên mầm non năm nay cũng khả quan khi có nhiều ứng viên tham dự hơn các năm trước.

Các năm trước, ở các cấp học này thiếu ứng viên đủ điều kiện thì năm nay không chỉ đủ mà thí sinh còn phải cạnh tranh để trúng tuyển ở mức 1 “chọi” 3 hoặc 1 “chọi” 4.

Ngành giáo dục thành phố đang có nguồn tuyển lớn, có thể tuyển được giáo viên chất lượng nhưng cũng gây áp lực cho thí sinh để có thể trúng tuyển.

Ở chiều ngược lại, cũng có rất nhiều vị trí số lượng thí sinh đăng ký thấp hơn nhiều so với nhu cầu tuyển dụng, tập trung ở các môn mỹ thuật, âm nhạc, công nghệ bậc tiểu học và THCS.

Cụ thể, môn mỹ thuật ở bậc THCS, thành phố cần tuyển đến 235 giáo viên nhưng chỉ có 57 thí sinh đăng ký dự thi; môn mỹ thuật ở bậc tiểu học nhu cầu tuyển 194 giáo viên nhưng chỉ có 30 thí sinh dự thi;

Môn âm nhạc bậc tiểu học cần tuyển 180 chỉ tiêu nhưng chỉ có 46 giáo viên dự thi; môn âm nhạc bậc THCS cần tuyển 223 giáo viên cũng chỉ có 65 thí sinh dự thi…