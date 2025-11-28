Tiến sĩ Vật lý lượng tử 15 tuổi muốn tạo ra người trường sinh bất tử

Truyền thông Bỉ đưa tin, Laurent Simons, 15 tuổi, vừa bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Vật lý tại Đại học Antwerp.

3 năm trước, Laurent đã được người dân Bỉ biết đến và xưng tụng là thần đồng khi em giành tấm bằng Cử nhân Vật lý hạng xuất sắc chỉ sau 18 tháng học, cũng tại Đại học Antwerp - điều mà một sinh viên bình thường mất đến 3 năm.

Trước đó, cậu bé tốt nghiệp phổ thông năm 8 tuổi.

Laurent được người dân Bỉ xưng tụng là thần đồng (Ảnh: Brussels Times).

Từ 9 tuổi, Laurent tập trung vào nghiên cứu cách kết hợp vật lý, hóa học, y học và trí tuệ nhân tạo với mục tiêu việc tìm ra phương thức kéo dài tuổi thọ, giúp con người trở nên bất tử theo nghĩa sinh học thực sự.

Em từng theo học một thời gian ngắn chương trình kỹ thuật điện tại Đại học Công nghệ Eindhoven, nhưng sau đó đã bỏ ngang để chuyển sang học vật lý tại Antwerp.

Laurent cũng hoàn thành một khóa thực tập về quang học lượng tử tại Viện Max Planck ở Đức, nơi em bắt đầu khám phá cách vật lý có thể giao thoa với y học.

Nghiên cứu thạc sĩ của em đi sâu vào ngưng tụ Bose - Einstein (trạng thái vật chất cực lạnh gần độ không tuyệt đối để mô phỏng các hiện tượng xảy ra quanh lỗ đen, đặc biệt là trường hấp dẫn, chân trời sự kiện, bức xạ Hawking…).

"Sau chuyện này, tôi sẽ bắt tay vào thực hiện mục tiêu của mình là tạo ra siêu nhân”, Laurent nói sau lễ bảo vệ luận án tiến sĩ.

Laurent từng được nhiều công ty công nghệ lớn, bao gồm các tập đoàn ở Hoa Kỳ và Trung Quốc, săn đón, với mong muốn hỗ trợ những hoài bão khoa học phi thường của cậu. Nhưng cậu bé tuổi 15 chưa vội nhận lời.

Cha mẹ cậu, ông Alexander và bà Lydia, cũng ủng hộ điều này. Ưu tiên hàng đầu của họ là đảm bảo nghiên cứu của Laurent mang lại lợi ích cho y học.

Hiện Laurent Simons đã cùng cha quay trở lại Munich, nơi em đăng ký chương trình tiến sĩ thứ hai về khoa học y tế, tập trung vào trí tuệ nhân tạo - một lĩnh vực hoàn toàn tách biệt với vật lý.

Kiều Yên