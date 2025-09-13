Nghệ An:
Biệt phái 836 giáo viên trong năm học 2025-2026
(Dân trí) - Biệt phái giáo viên, nhân viên được thực hiện với thời hạn không quá 36 tháng để đảm bảo số lượng, tỷ lệ, cơ cấu giữa các bộ môn, cân đối giữa các nhà trường và thực hiện các nhiệm vụ của ngành.
Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã công bố danh sách 836 giáo viên thuộc diện biệt phái từ năm học 2025-2026, cụ thể có 142 giáo viên mầm non, 290 giáo viên tiểu học và 404 giáo viên trung học cơ sở.
Theo quyết định biệt phái, một số giáo viên được điều động dạy liên trường, tập trung chủ yếu ở các môn tin học, tiếng Anh, âm nhạc, mỹ thuật...
Việc biệt phái được thực hiện theo nguyên tắc: giáo viên trung học cơ sở bố trí dạy tiểu học, gồm các giáo viên có chuyên môn ngữ văn, toán, thể dục, tiếng Anh, âm nhạc, mỹ thuật, tin học, lịch sử, địa lý và một số bộ môn khác có thể bố trí dạy tiểu học.
Đối với mầm non bố trí giáo viên có trình độ đào tạo phù hợp các vị trí việc làm ở cấp trung học cơ sở thì biệt phái lên dạy trung học cơ sở. Đối với giáo viên tiểu học bố trí dạy trung học cơ sở đối với các môn học âm nhạc, mỹ thuật, tiếng Anh, tin học và giáo dục thể chất.
Theo quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, việc thực hiện biệt phái giáo viên, nhân viên với thời hạn không quá 36 tháng để đảm bảo số lượng, tỷ lệ, cơ cấu giữa các bộ môn, cân đối giữa các nhà trường và thực hiện các nhiệm vụ của ngành.
Trong thời gian biệt phái, nếu đơn vị cử đi có nhu cầu (do tăng lớp, do chuyển giảm viên chức…) hoặc có tuyển dụng mới thay thế ở đơn vị đến biệt phái, người được biệt phái sẽ được bố trí về công tác đơn vị cử đi trước thời hạn.
Việc biệt phái được thực hiện nhằm giải quyết bất cập về tỷ lệ, cơ cấu giáo viên giữa các đơn vị (một số đơn vị thừa nhiều giáo viên, ngược lại nhiều đơn vị không đủ giáo viên đứng lớp).
Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đề nghị các cơ sở giáo dục, giáo viên, nhân viên chia sẻ khó khăn chung trong ngành để hoàn thành nhiệm vụ năm học 2025-2026 và không lãng phí nguồn nhân lực sẵn có trong toàn tỉnh.
Trong quá trình biệt phái, lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của các viên chức do đơn vị cử đi biệt phái trả theo quy định. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các giáo viên sẽ được bố trí về đơn vị cũ công tác hoặc đơn vị mới thuận lợi hơn, nếu có nguyện vọng và vị trí việc làm phù hợp.
Theo báo cáo của đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, để đáp ứng đủ tỷ lệ giáo viên/lớp theo quy định, toàn tỉnh đang thiếu hơn 4.000 giáo viên ở bậc học mầm non và phổ thông.
Cụ thể, mầm non thiếu 1.579 giáo viên, tiểu học thiếu 1.198 giáo viên, trung học cơ sở thiếu 942 giáo viên và trung học phổ thông thiếu 463 giáo viên.
Việc thiếu giáo viên các môn năng khiếu (âm nhạc, mỹ thuật, tin học, ngoại ngữ), các môn học mới của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (khoa học tự nhiên, lịch sử và địa lý, hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp) gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học, bảo đảm chất lượng giáo dục, tạo áp lực làm việc cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và khó khăn trong việc đảm bảo tiêu chí xây dựng trường chuẩn quốc gia.