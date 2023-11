Busy Bees Global Preschool: Trường mầm non ươm mầm những công dân toàn cầu nhí

Khơi gợi trí tò mò cho con trẻ bằng những dự án thú vị

Ở bậc mầm non, trí tò mò là chìa khóa quan trọng giúp trẻ mở rộng tư duy và phát triển toàn diện. Hiểu rõ điều này, Busy Bees mang đến trẻ những dự án thực tế thú vị để khơi gợi sự hiếu kỳ và sẵn sàng tìm kiếm câu trả lời cho các thắc mắc trong cuộc sống.

Học sinh Busy Bees say mê khám phá vũ trụ và các hành tinh qua ống kính thiên văn (Ảnh: Busy Bees).

Thông qua nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế, các bé ở Busy Bees tự tay làm các thí nghiệm có tính ứng dụng cao và tạo ra những sản phẩm thú vị. Từ đó, giúp trẻ tiếp thu và ghi nhớ thông tin tốt hơn, cũng như tập trung và đạt được thành tích tốt trong học tập.

Bên cạnh đó, được học tập và phát triển theo chương trình mầm non Anh quốc, các em học sinh tại trường mầm non Busy Bees còn sở hữu một nền tảng học thuật vững vàng, sẵn sàng cho những bước tiến mới trên hành trình giáo dục.

Tiếp xúc sớm với nền văn hóa đa quốc gia

Nuôi dạy con trẻ trở thành những công dân toàn cầu là mong muốn và mục tiêu của nhiều phụ huynh Việt Nam. Đặc biệt, trong giai đoạn tuổi mầm non, trẻ cần được tạo cơ hội tốt nhất để thiết lập các nền tảng vượt trội, làm bước đệm vững chắc để sinh sống, học tập và làm việc ở nhiều quốc gia trên thế giới khi trưởng thành.

Các bạn nhỏ Busy Bees là trung tâm của việc học tập thông qua hơn 100 dự án sáng tạo (Ảnh: Busy Bees).

Trong quá trình lớn khôn tại trường, các bạn nhỏ Busy Bees sẽ thực hiện hơn 100 dự án khoa học xã hội, nâng cao sự tự tin và lòng tự trọng của trẻ thông qua trải nghiệm nghệ thuật cá nhân và độc đáo.

Triển lãm "Sắc màu di sản Việt Nam" với những tác phẩm do học sinh của trường thực hiện (Ảnh: Busy Bees).

"Sắc màu di sản Việt Nam" là dự án điển hình do chính tay những "nghệ sĩ nhí" Busy Bees tham gia từ ý tưởng sơ khởi đến khi hoàn thành tác phẩm. Trẻ được tự do thể hiện cái tôi nghệ sĩ từ việc lựa chọn chất liệu truyền thống như vải, giấy, đất sét,… đến cách thức thể hiện như vẽ, cắt, dán, in ấn,…

Hơn 20 tác phẩm về phố cổ Hà Nội, áo dài, bánh chưng, phở, kem Tràng Tiền đã làm nhiều phụ huynh bất ngờ, thay đổi tưởng tượng của ba mẹ về sự sáng tạo và hiểu biết của các con.

Ngoài những sự kiện đặc biệt để giúp trẻ hiểu thêm về văn hóa Việt như Tết cổ truyền, Tết Trung thu,... các bạn nhỏ Busy Bees còn được tham gia những trải nghiệm đa văn hóa tại lớp học hay trong những chuyến dã ngoại để mở rộng thế giới quan và phát triển kỹ năng xã hội.

Thông qua những bữa ăn hàng ngày, trẻ còn được trải nghiệm văn hóa đa quốc gia thông qua thực đơn dinh dưỡng và đa dạng với các món ăn Á - Âu cũng như buổi tiệc buffet đầy màu sắc.

Em bé Busy Bees học cách sẻ chia cùng bạn bè, học quy tắc bàn ăn từ tiệc buffet ẩm thực đa dạng món ăn Á - Âu (Ảnh: Busy Bees).

Khởi đầu vượt trội trong những năm tháng đầu đời

Busy Bees Global Preschool là một trong những trường mầm non tiên phong áp dụng chương trình UK National Curriculum (Key Stage) được ví như tinh hoa giáo dục bản xứ Anh quốc.

Trẻ được học bằng tiếng Anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên nước ngoài và giáo viên người Việt nhiều kinh nghiệm. Sự phối hợp này giúp trẻ "thẩm thấu" và thành thạo hai ngôn ngữ tiếng Anh lẫn tiếng Việt tự nhiên.

Các bạn được trang bị kiến thức và kỹ năng để sẵn sàng cho chặng đường học tập và trưởng thành về sau (Ảnh: Busy Bees).

Chương trình học của trẻ được thiết kế theo tiêu chí "Học tập thông qua vui chơi" để trẻ phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần. Sáu môn học chính là ngữ văn anh, toán quốc tế, dự án khoa học xã hội và STEAM, chánh niệm, âm nhạc và thể thao.

Môi trường học tập tại Busy Bees được thiết kế tỉ mỉ, đậm phong cách Anh quốc trong từng chi tiết, giúp kích thích giác quan và nuôi dưỡng sự sáng tạo, phục vụ nhu cầu học tập mọi lúc, mọi nơi của trẻ.

Đại diện trường cho hay, Busy Bees Global Preschool là một trong gần 1.000 trường quốc tế thành viên của Busy Bees Group - hệ thống mầm non có mặt tại 10 quốc gia trên toàn thế giới. Đây cũng là hệ thống giáo dục mầm non đạt giải thưởng Nữ hoàng Anh về thúc đẩy cơ hội hợp tác đa văn hóa và mang đến sự nhân văn trong tiếp cận giáo dục trên quy mô toàn cầu.

Để tìm hiểu thêm thông tin về chương trình giáo dục mầm non theo chuẩn Anh quốc tại Busy Bees Global Preschool, phụ huynh có thể trực tiếp tham quan tại hệ thống trường:

- TPHCM: số 119 Nguyên Hồng, phường 1, quận Gò Vấp

- TP Thủ Đức: Feliz en Vista Building, số 1 Phan Văn Đáng, phường Thạnh Mỹ Lợi

- Hà Nội: số 2 Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy

- Hotline: 028 3535 6832

- Website: www.busybeesglobalpreschool.com