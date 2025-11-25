Một buổi học đặc biệt: Học sinh “tay xách nách mang” vì đồng bào vùng lũ

Tiết học của tình yêu thương

Ngày 24/11, tại nhiều trường học ở TPHCM, những buổi học bỗng trở nên đặc biệt. Học sinh đến trường không chỉ mang sách vở, mà còn ôm theo thùng gạo, thùng mì, chăn mền, quần áo, tập vở… Tất cả cùng hướng về đồng bào Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đang phải oằn mình chống chọi với lũ quét, sạt lở.

Tại Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành, TPHCM), từ cuối tuần trước, Ban giám hiệu đã phát động chương trình "Trao quà - Gửi tình thương".

Đến sáng thứ hai, nhà trường biến buổi sinh hoạt đầu tuần thành một "buổi học đặc biệt" về lòng nhân ái và trách nhiệm cộng đồng.

Học sinh Trường THPT chuẩn bị các nhu yếu phẩm để ủng hộ đồng bào miền Trung (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Hình ảnh các bạn học sinh ôm theo những thùng carton, túi nilông chất đầy nhu yếu phẩm đã khiến cả sân trường rộn ràng từ rất sớm. Những túi lớn được đóng gói gọn gàng, dán nhãn rõ ràng: “khăn ấm”, “quần áo học sinh”, “đồ nam 12-15 tuổi”, “tập vở, chăn mềm mới”…

Sau phần sinh hoạt chung, hàng trăm thầy cô và học sinh đã tất bật tập kết những món quà nghĩa tình hướng về đồng bào vùng lũ.

Dù nhiều thùng đồ dùng, nhu yếu phẩm có trọng lượng lớn cần đến 2-3 người khiêng, các bạn học sinh, kể cả nữ, vẫn hăng hái chung sức, không quản ngại khó khăn.

Khác hẳn ngày thường, học sinh nhiều trường học tại TPHCM hôm nay mang theo "hành trang" đầy yêu thương. Ai cũng "tay xách nách mang" đến trường.

Những vật phẩm được phân loại, đóng gói, dán nhãn cẩn thận mang theo những yêu thương của học sinh (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Chỉ trong vòng 2 tiếng buổi sáng, học sinh Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa (phường Sài Gòn) đã quyên góp một lượng lớn hàng hóa: 150 thùng mì, gần 1.000kg gạo, cùng rất nhiều chăn mền, sách vở, thực phẩm ăn liền…

Tại các trường học khác của TPHCM như Trường THPT Tây Thạnh, Thủ Đức, Trường THCS Quang Trung, Trường Tiểu học Đặng Trần Côn, Lê Đình Chinh… phong trào này cũng diễn ra sôi nổi vào sáng nay.

Nước mắt đồng bào và sức mạnh đoàn kết

Nhiều học sinh đã không chỉ dừng lại ở việc quyên góp. Hai ngày cuối tuần, nhóm học sinh Châu Nguyễn Minh Quân, Tô Tuấn Anh, Huỳnh Minh Quân, Phương Anh… của Trường THPT Bùi Thị Xuân đã tham gia hỗ trợ công tác phân loại hàng hoá, vật phẩm tại Nhà Văn hoá Thanh niên.

Châu Nguyễn Phú Vinh (học sinh lớp 12A17) chia sẻ rằng, những ngày qua, việc theo dõi tin tức về miền Trung đã khiến em thấy rất xót xa.

"Trong khi mình ở đây được ngủ yên giấc thì ngoài kia nhiều người phải thức trắng đêm chạy lũ, mất hết nhà cửa và tài sản. Chính vì vậy, tụi em đã rủ nhau tham gia hoạt động cứu trợ", nam sinh chia sẻ.

Dù chưa có điều kiện đóng góp nhiều về vật chất, nhưng các học sinh cho biết mình có sức trẻ để phụ giúp việc phân loại và vận chuyển hàng hóa.

Với học sinh, đây không chỉ là hành động tương thân tương ái mà điều quan trọng nữa, nó mang đến cho các em những bài học làm người có ích, yêu thương đồng bào (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Cùng chung nỗi niềm, em Tô Tuấn Anh cho biết: "Thấy cảnh ngập lụt nghiêm trọng và nhiều bạn học sinh cùng trang lứa không thể đến trường vì bão lũ, em cảm thấy rất xót xa”.

Hôm nay, Tuấn Anh đã mang đến hai thùng mì và một số chăn mền còn tốt ở nhà để gửi tặng bà con. Qua hoạt động này, em càng thấm thía hơn bài học lịch sử về tinh thần đoàn kết dân tộc.

“Sự đồng lòng và chung sức của mọi người chính là sức mạnh lớn nhất giúp chúng ta vượt qua khó khăn", Tuấn Anh bày tỏ.

Trước khi thành công dân toàn cầu phải sống tốt, sống tử tế, yêu đồng bào

Hoạt động ý nghĩa này cũng là cơ hội để thầy cô và nhà trường truyền tải những giá trị sống đích thực đến thế hệ trẻ.

Thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân, chia sẻ về thông điệp thầy gửi gắm đến học sinh.

"Thầy mong các em cảm nhận sâu sắc hơn trách nhiệm của mình trước nỗi đau của miền Trung ruột thịt.

Thầy muốn các em hiểu rằng, để trở thành công dân toàn cầu, trước tiên phải là một công dân Việt Nam sống tốt, sống tử tế, yêu đồng bào. Chính lúc này, tình đồng bào - sợi dây máu thịt kết nối dân tộc ta - cần được thắp lên bằng lòng sẻ chia của mỗi người trẻ".

Hoạt động quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ cũng là cơ hội để thầy cô và nhà trường truyền tải những giá trị sống đích thực đến thế hệ trẻ (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Thầy Phú cũng bày tỏ niềm tự hào trước hành động chủ động của học sinh: "Thầy rất trân trọng việc các em chủ động hỗ trợ sắp xếp, khuân vác để kịp vận chuyển hàng cứu trợ. Hy vọng qua mỗi việc tốt, các em hiểu hơn trách nhiệm của mình với cộng đồng và quê hương".

Vị hiệu trưởng cũng tiết lộ, dù là năm học cuối cấp, nhưng học sinh lớp 12 vẫn xin phép gia đình nghỉ vài tiết học thêm để tham gia hoạt động cộng đồng.

Sáng nay, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cũng đã phát động toàn ngành hỗ trợ đồng bào bão lũ.

Ông Hiếu nhấn mạnh: “Tôi tha thiết kêu gọi toàn thể cán bộ quản lý, quý thầy cô giáo, anh chị nhân viên trong toàn ngành cùng các em học sinh tiếp tục chung tay đóng góp, sẻ chia khó khăn với đồng bào miền Trung bị thiên tai”.

Theo ông, mỗi sự đóng góp, dù nhỏ bé, sẽ góp phần động viên đồng bào vượt qua những mất mát, khắc phục thiệt hại về cơ sở vật chất; cũng là vì các em học sinh đang chịu nhiều thiệt thòi trong tâm lũ, để các em nhanh chóng được đến trường.