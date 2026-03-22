Bùng nổ cảm xúc tại giải bóng đá sinh viên Việt Nam

Chiều 22/3, tại sân vận động Trường Đại học Nha Trang (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), ban tổ chức đã bế mạc và trao thưởng Giải Thanh niên sinh viên Việt Nam 2026.

Đây là lần thứ 4 giải đấu được tổ chức, nhằm tạo sân chơi thể dục, thể thao cho sinh viên trên toàn quốc sau những giờ học tập căng thẳng. Theo ban tổ chức, vòng chung kết năm nay quy tụ 12 đội bóng đến từ nhiều địa phương.

Trường Đại học Thủy lợi giành chức vô địch giải Thanh niên sinh viên Việt Nam 2026 (Ảnh: Trung Thi).

Vượt qua các đối thủ, Trường Đại học Thủy lợi xuất sắc giành chiến thắng 4-0 trước Trường Đại học Công nghiệp TPHCM trong trận chung kết. Đây cũng là lần đầu tiên đội bóng này đăng quang tại giải đấu.

Thống kê của ban tổ chức cho hay, đội Trường Đại học Thủy lợi là đội ghi bàn nhiều nhất (10 bàn), thắng nhiều nhất (3 trận), thủng lưới ít nhất (0 bàn).

Các bạn sinh viên tham gia cổ vũ nhiệt tình tại giải đấu (Ảnh: Ban tổ chức).

Với chức vô địch, Trường Đại học Thủy lợi nhận phần thưởng 300 triệu đồng, trong khi đội á quân được trao 150 triệu đồng.

Giải năm nay không chỉ hấp dẫn bởi những trận cầu chất lượng, mà trên khán đài còn bùng nổ với sự cổ vũ sôi động của sinh viên, góp phần tạo nên sức nóng cho toàn giải.