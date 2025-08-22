Trường Đại học Fulbright Việt Nam đón tân sinh viên niên khóa 2025-2029

Với chủ đề “Giải mã và Định hình”, buổi lễ gửi gắm thông điệp: Hãy dũng cảm đặt câu hỏi, tìm lời giải cho những vấn đề cốt lõi từ chính nội tâm đến thế giới rộng lớn, để rồi từ đó, mỗi sinh viên có thể tự tin định hình con đường và dấu ấn riêng của mình trong tương lai.

Hiệu trưởng Đinh Vũ Trang Ngân đánh trống khai giảng (Ảnh: Fulbright).

Trong quá trình tuyển sinh, ngoài thành tích học tập, hồ sơ ứng tuyển vào Đại học Fulbright cho phép ứng viên thể hiện tiềm năng và hành trình khám phá bản thân thông qua trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa và sản phẩm cá nhân. Từ đó, nhà trường tìm kiếm và nuôi dưỡng ba phẩm chất cốt lõi: ham học hỏi, dám thử thách và sáng tạo, cùng sự quan tâm đến người khác - nền tảng để sinh viên phát triển toàn diện và để lại dấu ấn trong cộng đồng.

Thông điệp từ buổi lễ khai giảng

Với những phẩm chất ấy, tân sinh viên niên khóa 2025-2029 háo hức và đầy tự hào bước vào hành trình mới tại Fulbright - ngôi trường tiên phong theo đuổi mô hình giáo dục khai phóng kết hợp khoa học và công nghệ, mang đến nền giáo dục chuẩn Mỹ ngay tại Việt Nam, vì Việt Nam. Tại đây, các bạn không chỉ được chào đón bằng sự ấm áp của cộng đồng, mà còn được truyền cảm hứng cho chặng đường phía trước.

Trong diễn văn chào mừng, Tiến sĩ Đinh Vũ Trang Ngân, Hiệu trưởng Trường Đại học Fulbright Việt Nam, đã gửi lời tri ân đến niên khóa 2025-2029 và nhấn mạnh: “Giải mã” là cốt lõi trong sứ mệnh Fulbright - thấu hiểu thế giới, đón nhận sự phức tạp và khám phá đam mê đích thực; còn “Định hình” là hành trình kiến tạo phát triển, học tập và tự khám phá để tạo nên dấu ấn riêng của mỗi sinh viên.

Ông Henry Nguyễn - Chủ tịch Phoenix Holdings - thành viên Hội đồng Tín thác Đại học Fulbright Việt Nam tại sự kiện (Ảnh: Fulbright).

Trong vai trò diễn giả chính của buổi lễ, ông Henry Nguyễn đã chia sẻ ba bài học chân thành dành cho thế hệ sinh viên mới: Can đảm - dám lựa chọn những con đường táo bạo để mở ra cơ hội mới; niềm tin - kiên định với giá trị cốt lõi và tìm thấy sức mạnh từ gia đình, cộng đồng; lòng trắc ẩn - nuôi dưỡng sự đồng cảm, tôn trọng khác biệt và dùng tri thức để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn.

Tân sinh viên Fulbright: Giải mã thế giới và định hình dấu ấn cá nhân để đóng góp cho xã hội

Trước ngưỡng cửa của hành trình đại học, các tân sinh viên niên khóa 2025-2029 mang theo tâm thế hào hứng, đầy kỳ vọng và sẵn sàng bước vào chặng đường mới để khám phá bản thân một cách sâu sắc.

Tân sinh viên Nguyễn Quỳnh Mai là đại diện sinh viên phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Fulbright).

Quỳnh Mai chia sẻ, trong thời đại thông tin tràn lan, người trẻ dễ cảm thấy hoang mang giữa muôn vàn quan điểm khác biệt. Vì vậy, việc “Giải mã” để tìm ra giá trị đích thực phù hợp với bản thân, và “Định hình” để sống có chủ đích, có ý nghĩa trở nên quan trọng. Với Mai, Đại học Fulbright Việt Nam chính là nơi đồng hành để thế hệ sinh viên trẻ tìm câu trả lời cho mình, từ đó góp phần cống hiến cho cộng đồng, đất nước và thế giới.

Cũng trong buổi lễ, Lê Thị Hải Hà, chủ nhân Học bổng HV Foundation Impact, không giấu nổi niềm háo hức khi bắt đầu hành trình mới. Hà chia sẻ rằng chính chương trình giáo dục khai phóng tại Fulbright - với cơ hội học tập liên ngành và khám phá nhiều lĩnh vực - đã mở ra cho em tầm nhìn rộng lớn hơn về tương lai.

“Em dự định sẽ nghiên cứu và kết hợp giữa văn hóa, tâm trí và công nghệ để góp phần xây dựng một Việt Nam thịnh vượng nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng”, Hà bày tỏ.

Cuối buổi lễ, các tân sinh viên Đại học Fulbright đọc lời tuyên thệ danh dự cho 4 năm học tới (Ảnh: Fulbright).

Hành trình đại học tại Fulbright không chỉ khởi đầu bằng lễ khai giảng, mà còn là lời mời gọi người trẻ bước vào quá trình khám phá bản thân, mở rộng tư duy và kiến tạo tương lai.

Với chủ đề “Giải mã và Định hình”, Đại học Fulbright đồng hành cùng sinh viên trên con đường bóc tách những lớp lang phức tạp của thế giới, tìm ra giá trị đích thực của chính mình và nuôi dưỡng bản lĩnh để hành động có trách nhiệm. Đó cũng chính là cam kết của trường: trở thành nơi nuôi dưỡng sự tò mò tri thức và tinh thần phụng sự, để mỗi sinh viên không chỉ định hình dấu ấn cá nhân, mà còn góp phần phát triển Việt Nam và thế giới.