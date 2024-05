Bộ sưu tập giải thưởng tin học giúp nam sinh ẵm học bổng 100%

Đỗ Thanh Triết bắt đầu tiếp cận môn tin học từ những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường. Cậu đam mê thế giới công nghệ thông tin với nhiều điều hấp dẫn, nhất là việc có thể "trò chuyện" với chiếc máy vi tính bằng ngôn ngữ lập trình.

Đỗ Thanh Triết, học sinh lớp 12 Tin, THPT Chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận.

Với năng khiếu sẵn có cộng thêm tư duy sáng tạo, chăm chỉ mày mò, cậu học trò lớp 12 Tin trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận không chỉ học được cách gõ code để tương tác với máy tính, mà còn xuất sắc giành loạt giải thưởng tin học như giải Ba bảng C1 - vòng khu vực - Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2023; huy chương đồng môn Tin học khối 11 tại Kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 lần thứ 27; Top 11 cuộc thi Da Nang Code League 2023; Giải Khuyến khích bảng Siêu cúp Kỳ thi Olympic tin học miền Trung - Tây Nguyên năm 2023.

Thanh Triết còn là chủ nhân của giải Nhì bảng C Hội thi Tin học trẻ tỉnh Bình Thuận năm 2023; Giải Ba bảng thi chuyên cuộc thi Olympic tin học miền Trung - Tây Nguyên năm 2022; Giải Ba học sinh giỏi (HSG) tỉnh môn Tin học năm 2023-2024; Giải Nhì HSG tỉnh môn Tin học năm 2021-2022; thành viên đội tuyển HSG quốc gia môn Tin học của Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo (Bình Thuận) năm 2022 và 2023.

Triết (áo đen) trong lễ khai mạc kỳ thi chọn HSG Quốc gia THPT năm 2023.

Với bảng thành tích khoa cử xuất sắc, Triết đã thành công chinh phục học bổng Học đường trị giá 100% vào Trường Đại học FPT. Đây là học bổng có giá trị toàn khóa học, cấp cho 1 học sinh top 10 Schoolrank của mỗi trường THPT trên toàn quốc. Để trở thành gương mặt duy nhất đại diện cho Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo nhận suất học bổng giá trị, hồ sơ của Triết đã vượt qua nhiều hồ sơ khác, sau đó là màn thuyết phục hội đồng xét cấp học bổng gồm các thầy cô trong trường THPT tại buổi phỏng vấn trực tiếp.

"Khoảnh khắc nghe thấy tên Đỗ Thanh Triết được công bố nhận học bổng 100% của Trường đại học FPT, tôi sung sướng vỡ òa và chỉ muốn nhảy cẫng lên để ăn mừng. Trở thành sinh viên Trường đại học FPT chuyên ngành kỹ thuật phần mềm là đích đến mà tôi đặt ra từ bấy lâu nay, không ngờ giấc mơ có thể sớm trở thành hiện thực như vậy. Suất học bổng này không chỉ có giá trị đơn thuần về mặt kinh tế mà còn là sự ghi nhận cho những cố gắng của tôi trước nay. Đây cũng là động lực để tôi nỗ lực hơn nữa trong tương lai, sao cho xứng đáng với sự tin tưởng của hội đồng cấp xét học bổng", Triết chia sẻ.

Những ngày đầu tháng 5, khi nhiều bạn bè đồng trang lứa còn đang hối hả, gấp rút chọn trường, chọn ngành thì Triết đã có thể chuyên tâm ôn luyện cho kỳ thi THPT quốc gia và học thêm tiếng Anh để chuẩn bị hành trang tốt nhất khi bước vào giảng đường đại học.

Dù bận rộn với việc học tập và ôn luyện, Triết vẫn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào Đoàn thể của nhà trường và địa phương. Trái với quan niệm của nhiều người, Triết cho rằng học IT không khô khan, thậm chí muốn giỏi IT còn phải rất năng động, tự tin và sáng tạo. Đó là lý do cậu bạn tìm cách cân đối việc học với tham gia các hoạt động ngoại khóa, trau dồi ngoại ngữ và lựa chọn một môi trường chuẩn quốc tế, học cùng trải nghiệm và chú trọng kỹ năng mềm như Trường đại học FPT để gửi gắm thanh xuân.

"Tôi thích một môi trường học tập năng động và tự do để bản thân có thể tự đặt ra hướng đi riêng, không bị gò ép theo khuôn khổ. Dĩ nhiên là vẫn sẽ cần những hướng dẫn từ thầy cô, nhưng theo tôi tìm hiểu thì Trường đại học FPT luôn tạo cho sinh viên một môi trường thoải mái nhất có thể để bộc lộ hết tiềm năng. Đây sẽ là một khởi đầu tuyệt vời cho tôi trên chặng đường theo đuổi lĩnh vực CNTT, cụ thể là trở thành một người phát triển Blockchain chuyên nghiệp", Triết bộc bạch.

Triết đã hoàn tất các thủ tục xác nhận học bổng với Trường đại học FPT, sẵn sàng cho tương lai của một sinh viên IT tại ngôi trường năng động này.