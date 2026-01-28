Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề án trường chất lượng cao

Ngày 27/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức cuộc họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án trường chất lượng cao.

Mục tiêu xuyên suốt của Đề án là bảo đảm phù hợp với công tác sắp xếp hệ thống giáo dục nghề nghiệp của các địa phương, bám sát nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đề án dự kiến tập trung vào các nhóm giải pháp: đầu tư trọng điểm cho đội ngũ nhà giáo và người học; xây dựng cơ chế tự chủ linh hoạt; tối ưu hóa quản lý và sử dụng tài sản công…

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Quân nhấn mạnh cần cân nhắc phạm vi của đề án, không chỉ dừng lại ở các trường cao đẳng trọng điểm mà có thể mở rộng sang các trường trung học nghề trong tương lai.

Sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội (Ảnh: Fanpage nhà trường).

Thứ trưởng cũng gợi ý nên mở rộng đối tượng tham gia đề án cho các trường ngoài công lập. Theo đó, với các trường công lập, nhà nước đầu tư nguồn lực tài chính, với các trường ngoài công lập, tập trung đầu tư về cơ chế, chính sách.

Bên cạnh cơ sở vật chất, Ban soạn thảo được yêu cầu làm rõ các chính sách "giữ chân" và phát triển đội ngũ nhà giáo chất lượng cao. Các chính sách này bao gồm: đào tạo, bồi dưỡng tại nước ngoài, cơ chế hợp tác, làm việc giữa nhà giáo và doanh nghiệp, nâng cao năng lực ngoại ngữ trong toàn hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

Ban soạn thảo hiện đang tiếp tục hoàn thiện quy trình cụ thể từ khâu đăng ký, tổ chức thực hiện đến khi công nhận đạt chuẩn để đề án sớm đi vào thực tiễn.

Tháng 12/2025, Quốc hội đã phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hoá, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2030 sẽ đầu tư trọng điểm cho 18 trường cao đẳng, với 6 trường thực hiện chức năng trung tâm quốc gia và 12 trường thực hiện chức năng trung tâm vùng đào tạo nhân lực có kỹ năng nghề cao.

Bên cạnh đó, khoảng 30 trường cao đẳng sẽ được đầu tư để đào tạo ít nhất 20 ngành, nghề trọng điểm, mũi nhọn phát triển kinh tế - xã hội vùng và địa phương, có năng lực cạnh tranh trong khu vực ASEAN.

Tới năm 2035, khoảng 60 trường cao đẳng sẽ tiếp cận trình độ các nước ASEAN-4 (4 nước dẫn đầu ASEAN) và 6 trường tiếp cận trình độ các nước phát triển trong nhóm G20. Đồng thời, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ đào tạo 200 ngành, nghề trọng điểm, trong đó 15-20 ngành nghề có năng lực cạnh tranh vượt trội trong khu vực ASEAN và thế giới.