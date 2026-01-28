Những lưu ý quan trọng về đề thi đánh giá năng lực và đánh giá tư duy 2026

Bách khoa: Khó ở phần Tư duy khoa học

Kỳ thi vào đại học đầu tiên năm 2026 dành cho gần 17.000 thí sinh của Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐH) vừa tổ chức.

Theo phản ánh của nhiều thí sinh sau kỳ thi, đề thi đánh giá tư duy (TSA) trong hai năm trở lại đây khó nhất ở phần Tư duy khoa học, thay vì rơi vào môn Toán như những năm trước.

Ở phần Tư duy khoa học năm nay có 4 câu Hóa học, hai câu Vật lý, một câu Sinh học và một câu Khoa học, trong đó kiến thức Hóa học chiếm tỷ trọng lớn.

Thí sinh dự thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội ngày 24/1 (Ảnh: M. Hà).

Phần Tư duy đọc hiểu, thí sinh cho biết có 2 câu, trong đó 1 câu về nói về nội thất và một câu về bán dẫn.

Theo một thí sinh ở Ninh Bình, đối với kiến thức môn Toán, khoảng 50% câu dễ, 10% câu hơi khó và khoảng 40% câu khó.

"Nếu so sánh đề thi giữa kỳ thi đánh giá tư duy và đánh giá năng lực (ĐH Quốc gia Hà Nội), một bên kiến thức khoa học nặng hơn và một bên tỷ trọng phần tư duy ngôn ngữ cao hơn.

Đây cũng là điểm mạnh đặc trưng của hai kỳ thi thuộc hai khối trường quốc gia và bách khoa", thí sinh cho hay.

ĐH Quốc gia Hà Nội: Khoảng 60% đề thi thuộc lớp 12

Về đề thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội, mới đây đơn vị này đưa ra khuyến nghị cho thí sinh để ôn tập đúng trọng tâm.

Cụ thể theo ĐH Quốc gia Hà Nội, đề thi đánh giá năng lực (HSA) của đơn vị này bao phủ chương trình THPT với khoảng 60% nội dung thuộc lớp 12, còn lại là lớp 10 và 11. Trong đó, tỷ trọng kiến thức các lớp tương ứng: 30% lớp 11; khoảng 10% lớp 10; còn lại là chương trình lớp 12.

Riêng chủ đề Vật lý và Sinh học, tỷ lệ kiến thức thuộc chương trình các lớp có thể thay đổi trong khoảng 5%. Với phần thi tiếng Anh, kiến thức trong chương trình lớp 12 khoảng 45%; kiến thức tổng hợp, vận dụng bậc cao khoảng 15%.

Sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội (Ảnh: Ng. Diệp).

Bài thi đánh giá năng lực HSA diễn ra trong 195 phút, gồm hai phần bắt buộc là Toán học và Xử lý số liệu (50 câu, 75 phút) và Văn học - Ngôn ngữ (50 câu, 60 phút). Phần thi thứ ba, thí sinh lựa chọn giữa Khoa học và Tiếng Anh (50 câu, 60 phút), tương tự năm ngoái.

Nếu lựa chọn phần thi thứ ba là Khoa học, thí sinh chọn 3 trong 5 chủ đề: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý. Mỗi chủ đề có 16-17 câu hỏi.

Câu hỏi có hai dạng là trắc nghiệm khách quan và điền đáp án. Trong đó, phần Văn học - Ngôn ngữ chỉ có dạng trắc nghiệm.

Thí sinh làm bài trực tiếp trên máy tính. Phần mềm tự động chấm điểm dựa trên số câu đúng.

Hiện cả nước có khoảng 10 kỳ thi riêng (đánh giá năng lực, đánh giá tư duy) do các trường đại học lớn tổ chức cho năm 2025-2026, trong đó 3 kỳ thi lớn nhất là của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM và Đại học Bách khoa Hà Nội.

Các kỳ thi này mở rộng quy mô, nhiều đợt thi, giúp giảm phụ thuộc vào điểm tốt nghiệp THPT. Theo một số chuyên gia, những kỳ thi riêng là tín hiệu cho thấy học sinh đã chủ động hơn với tương lai của mình.

Tuy nhiên, khi một kỳ thi được tham gia từ lớp 10, lớp 11 không còn đơn thuần là “thử sức”, mà dần mang tâm thế chạy đua, “thi cho chắc ăn”.

Nếu thí sinh không có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, việc tham gia nhiều kỳ thi trong nhiều năm liên tiếp vừa tốn kém, vừa mang lại cảm giác an tâm tạm thời.