Bộ Giáo dục “siết chuẩn” giảng viên, thay đổi lớn ở cả trường công và tư

Đối tượng áp dụng trong dự thảo Thông tư mới là giảng viên giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học và các tổ chức, cá nhân có liên quan, bao gồm cả công lập và ngoài công lập (Ảnh minh hoạ: Hoàng Hoàng GDU).

Thông tư mới sẽ thay thế các quy định tại Điều 3, Điều 5, Điều 6 và Điều 7 của Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26/10/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập, khi có hiệu lực thi hành.

Quy định về mã số, hạng chức danh nghề nghiệp, hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh (nguyên tắc bổ nhiệm, các trường hợp bổ nhiệm, cách xếp lương của giảng viên tại Điều 2, Điều 8, Điều 9 và Điều 10 của Thông tư 40) được chuyển sang dự thảo Thông tư quy định về mã số, bổ nhiệm và xếp lương đối với nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục công lập.

Điểm đáng chú ý là đối tượng áp dụng có sự thay đổi đáng kể. Tại Thông tư 40 quy định, đối tượng áp dụng là viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Đối với dự thảo Thông tư mới, đối tượng áp dụng là giảng viên giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học và các tổ chức, cá nhân có liên quan, bao gồm cả công lập và ngoài công lập.

Dự thảo Thông tư mới không áp dụng đối với giảng viên giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Các nội dung về bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp trong Thông tư 40 sẽ chuyển đổi sang Thông tư quy định mã số, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục.

Bên cạnh việc định chuẩn cho giảng viên, dự thảo Thông tư còn bổ sung và củng cố trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học, tạo ra sự linh hoạt và chủ động hơn trong quản lý nội bộ.

Việc ban hành chuẩn nghề nghiệp giảng viên giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học theo quy định của Luật Nhà giáo và các luật hiện hành có liên quan sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.

Chuẩn nghề nghiệp giảng viên giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học là cơ sở pháp lý để xây dựng, quản lý và phát triển đội ngũ giảng viên giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học.

Cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục sử dụng chuẩn nghề nghiệp giảng viên trong tuyển dụng, bố trí, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng đối với giảng viên; xây dựng và thực hiện chính sách phát triển đội ngũ...

Dự thảo Thông tư đang được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT để lấy ý kiến góp ý theo quy định.

Xem chi tiết dự thảo Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp giảng viên giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học TẠI ĐÂY.

Xem chi tiết Bản so sánh dự thảo Thông tư mới, thuyết minh nội dung dự thảo thông tư với Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT TẠI ĐÂY.