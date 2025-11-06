Bộ Giáo dục nêu lý do lương hầu hết giáo viên đang thấp hơn các ngành khác

Cụ thể khi rà soát, so sánh thang bảng lương cho thấy, lương của hầu hết nhà giáo (trừ giảng viên cao đẳng, đại học, giáo viên giáo dục nghề nghiệp) đang xếp thấp hơn viên chức các ngành khác như y tế, xây dựng, giao thông vận tải, tư pháp, văn hóa – thể thao, khoa học công nghệ, thông tin truyền thông…

Theo Bộ GD&ĐT, hiện viên chức các ngành khác đều được phân loại thành 3-4 hạng, hưởng thang lương 6-8-10.

Trong đó, trừ viên chức y tế và viên chức khoa học, công nghệ yêu cầu trình độ tiến sĩ hoặc thạc sĩ với hạng I, các ngành khác chỉ yêu cầu trình độ đào tạo chung của viên chức từ hạng III đến hạng I là đại học.

Khi rà soát và so sánh thang lương cho thấy, hầu hết lương giáo viên đang xếp thấp hơn viên chức các ngành khác (Ảnh minh hoạ: Mỹ Hà).

Trừ giảng viên đại học, cao đẳng và giáo viên giáo dục nghề nghiệp, nhà giáo cũng được phân loại thành 3-4 hạng, hầu hết đang hưởng thang lương 5-6-7-8, là giáo viên mầm non, phổ thông, dự bị đại học, giáo dục thường xuyên.

Đặc biệt, thang lương áp dụng đối với giáo viên mầm non đang ở thang 5-6-7 (trong 10 thang), trong khi viên chức khác chủ yếu hưởng thang lương 6-8-10.

Từ đó có thể thấy, thang lương áp dụng đối với giáo viên mầm non đang thấp nhất trong số các chức danh nhà giáo và thấp hơn tất cả viên chức các ngành, lĩnh vực khác. Trong khi môi trường làm việc, tính chất hoạt động nghề nghiệp của giáo viên mầm non đã được thực tế chứng minh là nặng nhọc.

Bộ GD&ĐT cho rằng, tiền lương là giải pháp then chốt để thu hút người giỏi thành nhà giáo, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Đây cũng là giải pháp giúp nhà giáo an tâm công tác, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Thế nhưng theo so sánh ở trên, lương của hầu hết nhà giáo đang xếp thấp hơn viên chức các ngành khác.

Do vậy, Bộ GD&ĐT đang tham mưu cho Chính phủ ban hành nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo. Một trong những chính sách nổi bật dự kiến quy định tại nghị định này là việc tất cả nhà giáo đều được hưởng “hệ số lương đặc thù”.

Tiền lương là giải pháp then chốt để thu hút người giỏi thành nhà giáo (Ảnh: Mỹ Hà).

Trong đó, giáo viên mầm non được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,25 so với hệ số lương hiện hưởng; các chức danh nhà giáo khác được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,15 so với hệ số lương hiện hưởng.

Đối với nhà giáo giảng dạy tại trường, lớp dành cho người khuyết tật, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, trường phổ thông nội trú vùng biên giới được cộng thêm 0,05 so với mức quy định.

Hệ số lương đặc thù được tính với mức lương và không dùng để tính mức phụ cấp với công thức tính mức lương như sau:

Cũng theo Bộ GD&ĐT, việc xếp lương của nhà giáo chỉ có thể giải quyết căn cơ khi Chính phủ ban hành chính sách tiền lương mới và thực hiện việc sắp xếp lại thang lương của nhà giáo cùng các viên chức ngành khác.

Tuy nhiên, trong bối cảnh Chính phủ chưa ban hành chính sách tiền lương mới thì việc ban hành quy định hệ số lương đặc thù như dự thảo nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo đang dự kiến là cần thiết.

Hệ số lương đặc thù mặc dù không giúp lương của nhà giáo được xếp “cao nhất” nhưng sẽ giúp lương của nhà giáo được xếp “cao hơn” so với viên chức có cùng thang lương áp dụng.