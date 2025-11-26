Bộ Giáo dục điều chỉnh khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam

Theo đó, khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam dự kiến sẽ bao gồm tổng cộng 7 cấp độ thay vì chỉ có 6 cấp độ như hiện nay.

Bộ GD&ĐT bổ sung 1 cấp độ là tiền bậc 1, tương đương với trình độ tiền A1 của Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR). 6 bậc còn lại giữ nguyên cấu trúc, tương đương với các trình độ từ A1 đến C2.

Việc bổ sung tiền bậc 1 trong dự thảo mới nhằm mục đích đặc tả và đánh giá được cả những người học ở trình độ sơ khai. Điều này đáp ứng kịp thời nhu cầu và xu thế dạy học ngoại ngữ cho lứa tuổi mầm non, tiểu học tại Việt Nam hiện nay.

Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam được cập nhật theo các tiêu chí và nội dung của CEFR năm 2020, góp phần bảo đảm sự tương thích với các chuẩn mực giáo dục ngôn ngữ đang được sử dụng phổ biến trên toàn cầu.

Thông tư mới cũng sẽ là cơ sở để công nhận các cấp độ của chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nước ngoài tương đương với các bậc trong khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, phục vụ cho công tác tuyển sinh, đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Dự kiến, Thông tư ban hành Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam sẽ chính thức thay thế Thông tư 01 ban hành năm 2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2027.