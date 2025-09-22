Bộ GD&ĐT: Tư vấn học đường phải hỗ trợ vấn đề tâm lý của học sinh

Nội dung này được đề cập trong Thông tư số 18/2025 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn về công tác tư vấn học đường và công tác xã hội vừa được ban hành.

Theo Thông tư, mục đích của công tác tư vấn học đường và công tác xã hội là nâng cao năng lực cho người học phòng ngừa, nhận diện khó khăn, giải quyết và tìm kiếm sự trợ giúp khắc phục khó khăn về học tập, tâm lý, quan hệ xã hội.

Bên cạnh đó, cần rèn luyện kỹ năng sống, hình thành thái độ ứng xử phù hợp trong quan hệ xã hội, góp phần hoàn thiện nhân cách cho người học; tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội và các tổ chức liên quan.

Công tác tư vấn học đường xem học sinh là trung tâm (Ảnh minh hoạ: Hoài Nam).

Thông tư quy định cụ thể nội dung tư vấn học đường và công tác xã hội trong trường học gồm nhiều lĩnh vực quan trọng, gắn liền với nhu cầu thiết thực của người học về các vấn đề học tập, về giới, quan hệ xã hội, về vấn đề tâm lý, kỹ năng sống, hướng nghiệp…

Về nguyên tắc, hoạt động này đảm bảo quyền lợi, an toàn và bảo mật thông tin; quyền được tham gia tự nguyện, tự quyết của người học.

Người học là trung tâm, không phân biệt đối xử; bảo đảm bình đẳng, khách quan, chuẩn mực giữa người học và người thực hiện công tác tư vấn học đường và công tác xã hội.

Tập trung vào điểm mạnh, tôn trọng đặc điểm, hoàn cảnh cá nhân của học sinh; bảo đảm được thực hiện kịp thời khi học sinh gặp khó khăn, có nhu cầu cần tư vấn.

Công tác tư vấn hỗ trợ các vấn đề tâm lý của người học như phòng ngừa, rà soát, phát hiện sớm, ứng phó với khó khăn tâm lý của học sinh; tư vấn, tham vấn tâm lý đối với người học có khó khăn về tâm lý; kết nối dịch vụ tâm lý khi cần thiết...

Đặc biệt, đối với người học gặp khó khăn hoặc nhu cầu vượt quá khả năng của trường học, cần phối hợp với gia đình kết nối cơ sở, chuyên gia cung cấp dịch vụ tư vấn học đường, công tác xã hội chuyên nghiệp để hỗ trợ người học.

Thông tư cũng yêu cầu trường học bố trí phòng tư vấn học đường và công tác xã hội bảo đảm tính riêng tư, yên tĩnh, dễ tiếp cận và phù hợp để tổ chức hoạt động tư vấn.