Bộ GD&ĐT mời nghệ sĩ, vận động viên giảng dạy phổ thông

Theo đó, các chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên đều có cơ hội tham gia hoạt động giáo dục trong trường phổ thông.

Đây là nội dung chính trong văn bản do Bộ GD&ĐT ban hành chiều nay (15/9), nhằm thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện về đức – trí – thể – mỹ, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới.

Cụ thể, Bộ GD&ĐT quy định, đối với các môn học, hoạt động giáo dục quy định tại chương trình giáo dục phổ thông được tổ chức dạy học vào buổi 1, nhà trường có thể mời chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên tham gia dạy học theo các tiết học hoặc chuyên đề bảo đảm kế hoạch giáo dục nhà trường.

Đội ngũ nghệ sĩ, vận động viên..., được mời giảng dạy tại trường phổ thông (Ảnh minh họa: Mỹ Hà).

Tương tự, đối với các hoạt động tăng cường, trải nghiệm, câu lạc bộ nghệ thuật, thể thao, kỹ năng sống, giao lưu văn hóa…, được tổ chức vào buổi 2, nhà trường cũng có thể mời đội ngũ trên đây tham gia, sao cho đảm bảo yêu cầu.

Theo công văn hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, 4 nhóm chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên được ưu tiên mời gồm:

Thứ nhất: chuyên gia, nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao, bằng cấp, chứng chỉ phù hợp với ngành, nhóm ngành; có kinh nghiệm thực tiễn và uy tín nghề nghiệp trong lĩnh vực liên quan; có thành tích, công trình nghiên cứu được công nhận.

Thứ hai: nghệ nhân, nghệ sĩ đã đạt các danh hiệu do nhà nước phong tặng hoặc đạt các giải thưởng cấp bộ hoặc cấp tỉnh trở lên hoặc các hiệp hội nghề nghiệp; có những đóng góp được giới chuyên môn và công chúng ghi nhận.

Thứ 3: huấn luyện viên có văn bằng, chứng chỉ huấn luyện viên do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc có thành tích huấn luyện vận động viên đạt giải thưởng trong các giải đấu thể thao thành tích cao; có kinh nghiệm thực tế trong công tác huấn luyện, đào tạo.

Thứ 4: vận động viên đạt đẳng cấp vận động viên cấp 1 trở lên hoặc đoạt huy chương, giải thưởng trong các giải đấu thể thao thành tích cao.

Các đơn vị thực hiện chế độ này bằng cách sử dụng ngân sách nhà nước theo dự toán (Ảnh minh họa: Mỹ Hà).

Về cơ chế phối hợp, Bộ GD&ĐT yêu cầu giáo viên nhà trường giữ vai trò chủ trì, quản lý lớp học. Chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên giữ vai trò cung cấp kiến thức chuyên sâu, năng lực đặc thù, hỗ trợ cho giáo viên nhà trường.

Về tài chính, Bộ GD&ĐT hướng dẫn: sử dụng ngân sách nhà nước theo dự toán được phê duyệt; đồng thời huy động, sử dụng các nguồn xã hội hóa hợp pháp.

Việc chi trả phải công khai, minh bạch và thực hiện theo hợp đồng lao động đảm bảo quy định của pháp luật, trong đó quy định rõ quyền, nghĩa vụ của các bên, thời gian thực hiện và thù lao (nếu có).

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã ban hành Công văn số 4567/GDĐT-GDPT ngày 5/8 về hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày đối với các trường tiểu học, THCS và THPT, trong đó hướng dẫn việc chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục toàn diện về đức - trí - thể - mỹ cho học sinh.

Tuy nhiên, để huy động được nhiều lực lượng xã hội tham gia vào trường học, đặc biệt là việc mời các chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên tham gia các hoạt động giáo dục trong trường phổ thông, cần những hướng dẫn cụ thể để thống nhất, không gây quá tải cho học sinh và các bên liên quan.

Theo Bộ GD&ĐT, việc cho phép mời các đội ngũ này giúp phong phú thêm hoạt động dạy học; giúp huy động được người giỏi ngoài lực lượng nhà giáo tham gia giảng dạy, huấn luyện trong các cơ sở giáo dục, giúp ngành giáo dục chủ động đội ngũ chuyên gia.

Đặc biệt, Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT tham mưu với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố xây dựng và ban hành tiêu chuẩn, chính sách đãi ngộ cho đội ngũ chuyên gia trên đây sao cho phù hợp với tình hình thực tiễn; tạo điều kiện cho việc xã hội hóa, huy động các nguồn lực hợp pháp từ cộng đồng, doanh nghiệp, tổ chức xã hội cùng tham gia theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết văn bản của Bộ GD&ĐT TẠI ĐÂY