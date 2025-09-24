Bộ GD&ĐT đề xuất sáp nhập trường tiểu học trong cùng xã nếu dưới chuẩn

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất rà soát, đánh giá hiện trạng mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT và giáo dục thường xuyên, bao gồm trường, điểm trường, quy mô lớp học, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Căn cứ kết quả rà soát, địa phương xây dựng phương án, đề án sáp nhập, hợp nhất, giải thể hoặc thành lập mới cơ sở giáo dục một cách hợp lý, hiệu quả, không gây lãng phí nguồn lực.

Đề án, phương án sắp xếp của địa phương cần xem xét sáp nhập các trường mầm non, trường tiểu học có quy mô nhỏ, dưới chuẩn trong cùng xã theo lộ trình phù hợp.

Học sinh Trường PTCS Xã Đàn trong ngày khai giảng (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Đồng thời, việc sắp xếp sẽ ưu tiên các mô hình trường liên cấp tiểu học và THCS tại các khu vực dân cư thưa thớt hoặc nơi có điều kiện đi lại khó khăn.

Chủ trương của Bộ là giữ lại các trường, điểm trường có điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, giao thông, dân cư; giải thể các điểm trường lẻ không đạt chuẩn, hoạt động kém hiệu quả; dồn dịch trẻ em, học sinh, học viên về điểm trường chính có cơ sở vật chất đạt chuẩn.

Bộ cũng đề xuất địa phương bố trí, sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên theo phương án vị trí việc làm; bảo đảm cân đối giữa các cấp học và loại hình cơ sở giáo dục.

Trước đó, theo Kế hoạch 130 về tổng kết Nghị quyết số 18, Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn.

Với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục ở địa phương, Ban Chỉ đạo cho biết sẽ cơ bản giữ nguyên các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, các trường liên cấp, mầm non công lập hiện có; đề xuất sắp xếp, điều chỉnh nếu cần thiết theo hướng thuận tiện phục vụ nhu cầu của người dân, học sinh.

Ở các tỉnh miền núi, vùng cao, dân tộc thiểu số sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp các điểm trường lẻ để tập trung hình thành trường dân tộc nội trú, bán trú cho học sinh tại trung tâm xã hoặc liên xã.

Ban Chỉ đạo cũng nêu định hướng hợp nhất trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên thành trung học nghề tương đương cấp trung học phổ thông trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo để cung ứng dịch vụ công theo khu vực liên phường, xã; tối đa mỗi tỉnh, thành phố có không quá 3 trường dạy nghề.