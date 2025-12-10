Đại học vùng sẽ ra sao sau khi Luật Giáo dục Đại học mới được thông qua?

Khuôn viên Đại học Huế (Ảnh: Website nhà trường).

Luật Giáo dục Đại học sửa đổi được Quốc hội thông qua sáng 10/12 với đại đa số đại biểu Quốc hội tán thành. Đây là luật thay thế cho Luật 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học.

Trước đó, trong phần góp ý, một số đại biểu Quốc hội đề xuất xem xét lại mô hình đại học vùng bởi cũng có những bất cập nhất định.

Trong Luật sáng nay vừa được thông qua, mô hình đại học vùng được giữ lại, đồng thời, nâng cao hiệu quả quản trị bên trong.

Báo cáo tiếp thu, giải trình dự thảo Luật Giáo dục đại học cho hay nhìn nhận tổng thể, đại học quốc gia, đại học vùng được thành lập theo chủ chương của Đảng, Chính phủ đã phát huy hiệu quả và đạt được những thành tựu nhất định về đào tạo nhân lực, góp phần phát triển vùng, quốc gia.

Các đại học quốc gia, đại học vùng có tên trong các bảng xếp hạng uy tín về cơ sở giáo dục châu Á và thế giới. Mô hình này cũng phù hợp thực tiễn một số nước có nền giáo dục hiện đại như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Mỹ, Canada,… các đại học đa cơ sở hoặc đại học vùng, dẫn dắt phát triển vùng và phân bố nguồn lực hiệu quả.

Theo quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học hiện nay, đại học vùng có sứ mạng thực hiện các nhiệm vụ chiến lược, liên kết vùng và phát triển hệ sinh thái khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Luật sửa đổi thiết kế hướng tới nâng cao hiệu quả quản trị bên trong từng đại học vùng, làm rõ chức năng điều phối chiến lược của đại học vùng và quyền tự chủ học thuật, tổ chức, tài chính của các trường đại học thành viên; hoàn thiện cơ chế phân cấp, cơ chế giải trình, tiêu chuẩn nhân sự, phương thức vận hành và trách nhiệm của từng cấp.

Chính phủ cũng đã và đang chỉ đạo Bộ GD&ĐT có nghiên cứu, rà soát toàn diện mô hình tổ chức của từng đại học vùng, đánh giá mức độ phân quyền, phân cấp hiện nay, rà soát các đơn vị trung gian, khâu trung gian không còn phù hợp theo tinh thần của Nghị quyết 71-NQ/TW; từ đó đề xuất phương án sắp xếp, tinh gọn, bảo đảm hiệu quả hoạt động, hạn chế chồng chéo và không làm phát sinh thêm cấp quản lý hành chính.

Đại học vùng sẽ là một cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân, được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Đại học quốc gia, đại học vùng đào tạo đa lĩnh vực ở tất cả các trình độ của giáo dục đại học; có tổ chức bộ máy gồm ban chức năng, trường đại học thành viên, viện nghiên cứu thành viên, trường thuộc, đơn vị trực thuộc, khoa, bộ môn.

Việc đặt tên cơ sở giáo dục đại học; điều kiện, trình tự, thủ tục thẩm quyền công nhận đại học quốc gia, đại học vùng, đại học thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Đại học vùng thực hiện sứ mạng, chức năng quy định là cơ sở giáo dục đại học có sứ mạng, chức năng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, phát triển nhân tài, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển giao tri thức, phục vụ xã hội, đất nước, nhân loại.

Song, sẽ tập hợp nguồn lực, thúc đẩy liên kết vùng, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của vùng; góp phần thực hiện chiến lược phát triển quốc gia.

Trường đại học thành viên của đại học quốc gia, của đại học vùng là cơ sở giáo dục đại học, hoạt động theo quy chế tổ chức và hoạt động của đại học quốc gia, của đại học vùng và quy định khác của pháp luật liên quan.

Hiện nay, cả nước có 3 đại học vùng: Đại học Huế hình thành sớm nhất (năm 1957), Đại học Thái Nguyên và Đà Nẵng đều được thành lập năm 1994, bằng cách sáp nhập nhiều trường đại học xung quanh.