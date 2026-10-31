Nam sinh lớp 10 bị bạn đánh thủng màng nhĩ trước mặt giáo viên

Lãnh đạo Công an phường Thành Sen (Hà Tĩnh) cho biết đã vào cuộc xác minh vụ việc một nam sinh 15 tuổi bị bạn đánh ngay trong lớp học.

Nạn nhân là L.Đ.N., học lớp 10, Trường Cao đẳng Nguyễn Du, phường Thành Sen.

Nam sinh tác động vào vùng đầu của bạn trước sự chứng kiến của giáo viên và nhiều học sinh khác (Ảnh: Cắt từ clip).

Hình ảnh trích xuất từ camera lớp học cho thấy, khoảng 10h15 ngày 29/10, một nam sinh được giao nhiệm vụ thu điện thoại của các bạn để nộp lên bàn giáo viên. Khi đi đến bàn đầu thuộc dãy giữa lớp, nam sinh này bất ngờ dùng chiếc hộp đựng điện thoại đánh mạnh vào đầu N..

Sau khi thu hết điện thoại và nộp lên bàn giáo viên, nam sinh trên quay xuống lớp, tiếp tục dùng tay tát liên tiếp vào vùng tai trái của bạn.

Đáng chú ý, toàn bộ hành vi này diễn ra trước sự chứng kiến của giáo viên dạy môn toán và nhiều học sinh trong lớp.

Theo người nhà, trưa 29/10, sau khi đi học về, N. kêu đau và ù tai. Khi được hỏi, em kể bị bạn cùng lớp tát trong giờ học môn toán vào sáng cùng ngày. Gia đình sau đó đưa em N. đến cơ sở y tế thăm khám.

Đại diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết nam sinh N. nhập viện trong tình trạng ù tai trái. Qua nội soi tai mũi họng và chụp chiếu, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị thủng màng nhĩ trái. Hiện bệnh nhân được điều trị nội khoa, theo dõi và thực hiện thêm các xét nghiệm.

Lãnh đạo Công an phường Thành Sen cho biết sẽ mời học sinh có hành vi đánh bạn cùng phụ huynh đến làm việc theo trình tự pháp luật.